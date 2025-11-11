Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: "Acela era planul meu, asta voiam" - Antena Sport

Lionel Messi a vorbit acum câteva zile într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, unul dintre cele mai cunoscute din Barcelona, despre modul în care a plecat de la echipa blaugrana și ce l-a nemulțumit pe starul argentinian. Dialogul pe care l-a avut “La Pulga” cu jurnalistul s-a produs cu câteva zile înainte de întoarcerea sa spectaculoasă pe Camp Nou, care a generat o multitudine de reacții pe rețelele sociale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octuplul câștigător al Balonului de Aur a plecat de la Barcelona în 2021 din cauza problemelor financiare pe care le avea clubul la momentul respectiv. Pe 11 august, Messi era prezentat oficial la Paris Saint-Germain, însă superstarul argentinian avea un gust amar în urma plecării sale de pe Camp Nou.

Messi, dezamăgit de modul în care a plecat de la Barcelona

În interviul acordat pentru cei de la sport.es, Leo a mărturisit că lipsa fanilor de pe stadion l-a făcut să nu fie mulțumit de modul în care și-a luat “adio” de la clubul său de suflet. În perioada în care Messi a plecat de la Barca lumea era afectată de pandemia de Covid-19, motiv pentru care accesul suporterilor pe stadioane era interzis.

“Am rămas cu un sentiment ciudat după ce am plecat, prin prisma modului în care s-a întâmplat totul, pentru că am ajuns să joc ultimii mei ani fără suporteri din cauza pandemiei.

După ce mi-am petrecut toată cariera acolo, nu am avut plecarea pe care mi-am imaginat-o, la care am visat. Îmi imaginam, după cum am zis, să joc întreaga mea carieră în Europa, în Barcelona, după care, da, să vin aici cum am făcut-o, pentru că acela era planul meu, asta voiam.