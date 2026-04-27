Lovitura pregătită de Simeone. Un jucător uriaș de la Liverpool, la un pas de Atletico

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 13:23

Diego Simeone a condus-o pe Atletico pe Anfield în acest sezon, într-un meci câștigat cu 3-2 de Liverpool / Getty Images

Atletico Madrid nu renunță la aducerea lui Andy Robertson. Gruparea pregătită de Diego Simeone l-a dorit pe fundașul scoțian și vara trecută, însă atunci a ales să rămână vice-căpitan la Liverpool.

Însă despărțirea de campioana en-titre din Premier League este deja anunțată, iar Atletico încearcă să profite de situația de la Spurs, clubul cu care Robertson a negociat în ultimele zile.

Atletico îl vrea pe Robertson

La câteva zile după anunțul despărțirii de Liverpool la finalul sezonului, când îi expiră contractul, Robertson ar fi ajuns la un acord preliminar cu Tottenham, conform presei britanice. Însă situația de la clubul londonez rămâne incertă deoarece mutările din vară depind de supraviețuirea în prima ligă. Spurs este în acest moment pe locul 18, retrogradabil, la 2 puncte de salvare.

De situație încearcă să profite Atletico Madrid, scrie Daily Record. Simeone continuă să-l vrea pe Robertson și a contactat deja reprezentanții jucătorului. O altă opțiune pentru Robertson poate fi Celtic, clubul la care a crescut. Robertson urmează să joace în această vară la Campionatul Mondial alături de naționala Scoției împotriva Braziliei, a Marocului și Haiti.

Andy Robertson a marcat 10 goluri, ultimul chiar în weekend contra lui Crystal Palace, și a dat 56 de assist-uri în peste 250 de meciuri de Premier League în care a îmbrăcat tricoul lui Liverpool.

