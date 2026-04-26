Nota primită de Andrei Raţiu, după ce echipa lui a revenit fabulos, de la 1-3, în ultimele minute ale unui meci “nebun”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 aprilie 2026, 17:40

Andrei Raţiu, în timpul unui meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia Images

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost integralist în meciul “nebun” Rayo Vallecano – Real Sociedad 3-3! Oaspeţii conduceau cu 3-1 în minutul 83, dar Rayo a înscris în minutele 84 şi 90+9, obţinând un egal nesperat. În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano este pe locul 11 în La Liga, după 33 de etape, cu 39 de puncte. Real Sociedad e pe 8, cu 43 de puncte.

Raţiu a fost notat cu numai 5.4 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la acest meci. Doar colegul lui, Palazon, care a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene, a primit o notă mai mică, 4.8. Sofascore.ro i-a acordat nota 6 românului, cea mai mică, la egalitate cu cea primită de colegii lui, Palazon şi Chavarria.

Andrei Raţiu a fost, în acest meci, protagonistul unei faze cum rar poţi vedea pe terenul de fotbal. Totul s-a întâmplat după o fază suspectă în careul lui Rayo, când Andrei Rațiu și Pablo Marin au fost angrenați într-un duel pentru minge, iar jucătorul lui Sociedad a fost acuzat că a fost faultat. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar scorul a devenit 2-2, însă nu pentru mult timp.

Centralul Jose Luis Guzman Mansilla a fost chemat de colegii din camera VAR să revadă faza suspectă de penalty din careul lui Rayo, care a precedat golul egalizator. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru Real Sociedad, anulând implicit reușita de 2-2.

Rațiu s-a ales cu un cartonaș galben pentru faultul considerat de central, iar câștigătoarea Cupei Spaniei a marcat, scorul trecând de la 2-2 la 3-1 în decurs de câteva minute. În cele din urmă, Rayo Vallecano avea să egaleze, după golurile marcate în minutele 84 şi 90+9.

Andrei Raţiu este cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Jucătorul naţionalei mai are contract cu Rayo până în vara lui 2030. În trecut se vorbea despre un posibil transfer uriaş al lui Andrei Raţiu la Barcelona.

