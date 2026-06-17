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MARCA a făcut anunțul momentului în Spania! Principala prioritate a celor de la Real Madrid pe piața transferurilor

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 20:17

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MARCA a făcut anunțul momentului în Spania! Principala prioritate a celor de la Real Madrid pe piața transferurilor

Jose Mourinho / Profimedia

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Real Madrid este foarte activă pe piața transferurilor de la revenire lui Jose Mourinho. „Los blancos” i-au transferat deja pe Konate, Dumfries, Cucurella și Bernardo Silva, însă ”The Special One” mai are o dorință în această vară.

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Publicația spaniolă Marca anunță că Enzo Fernandez a devenit principala prioritate a tehnicianului portughez, care a revenit la echipa din capitala Spaniei pentru a cuceri UEFA Champions League.

Jose Mourinho îl vrea pe Enzo Fernandez

Jose Mourinho a revenit pe banca celor de la Real Madrid și are planuri mari în următorul sezon alături de formația din capitala Spaniei. Tehnicianul portughez a adus deja patru jucători și are în plan o altă mutare de proporții.

Marca anunță că Enzo Fernandez a devenit principala prioritate a lui ”The Special One”, însă mutarea va fi cu siguranță una costisitoare. Mijlocașul argentinian este evaluat la 90 de milioane de euro, dar Chelsea a spus că nu va da drumul jucătorului fără 120 de milioane de euro.

Enzo Fernandez a spus în trecut că și-ar dori să joace pentru Real Madrid, lucru care a „încins” spiritele în cadrul clubului londonez, jucătorul fiind chiar exclus din lot la momentul acela.

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