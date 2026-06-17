MARCA a făcut anunțul momentului în Spania! Principala prioritate a celor de la Real Madrid pe piața transferurilor

Real Madrid este foarte activă pe piața transferurilor de la revenire lui Jose Mourinho. „Los blancos” i-au transferat deja pe Konate, Dumfries, Cucurella și Bernardo Silva, însă ”The Special One” mai are o dorință în această vară.
Publicația spaniolă Marca anunță că Enzo Fernandez a devenit principala prioritate a tehnicianului portughez, care a revenit la echipa din capitala Spaniei pentru a cuceri UEFA Champions League.
Jose Mourinho îl vrea pe Enzo Fernandez
Jose Mourinho a revenit pe banca celor de la Real Madrid și are planuri mari în următorul sezon alături de formația din capitala Spaniei. Tehnicianul portughez a adus deja patru jucători și are în plan o altă mutare de proporții.
Marca anunță că Enzo Fernandez a devenit principala prioritate a lui ”The Special One”, însă mutarea va fi cu siguranță una costisitoare. Mijlocașul argentinian este evaluat la 90 de milioane de euro, dar Chelsea a spus că nu va da drumul jucătorului fără 120 de milioane de euro.
Enzo Fernandez a spus în trecut că și-ar dori să joace pentru Real Madrid, lucru care a „încins” spiritele în cadrul clubului londonez, jucătorul fiind chiar exclus din lot la momentul acela.
💣🇦🇷💥Va bombazo amigas y amigos. Enzo Fernández, el objetivo número uno del Real Madrid para reforzar el centro del campo
El jugador del Chelsea, que quiere vestir de blanco, es la petición de Jose Mourinho https://t.co/FSI9I2e2ja una información de @Jigochoa y @jdelriomuradas
— MARCA (@marca) June 17, 2026
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