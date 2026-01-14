"Nu ajunge nici la talpa pantofului lui Xabi Alonso". Un fost jucător al Barcelonei, atac furibund spre Arbeloa - Antena Sport

Venirea lui Alvaro Arbeloa drept antrenor principal la Real Madrid nu este văzută cu ochi buni de toate personajele din fotbal. Un exemplu este Oscar Garcia, jucător care a îmbrăcat tricoul Barcelonei în aproape 100 de partide, el având un discurs extremd de dur la adresa înlocuitorului lui Xabi Alonso.

Real Madrid a luat recent decizia de a se despărți de Xabi Alonso după eșecul din Supercupa Spaniei contra rivalilor de la Barcelona, iar Alvaro Arbeloa a fost instaurat în locul său. Aducerea fostului fundaș de pe Bernabeu la cârma echipei mari a împărțit lumea în două, iar un fost jucător al Barcelonei a sărit în apărarea lui Xabi Alonso.

Alvaro Arbeloa, făcut praf de Oscar Garcia

Fotbalistul crescut în La Masia și care a evoluat pentru Barca în anii ’90 l-a criticat pe Arbeloa pentru modul în care a ajuns să fie principal la Real Madrid. În plus, Garcia a dezvăluit că din punct de vedere tactic, noul tehnician de pe Bernabeu nu este nici pe departe la calibrul lui Xabi Alonso. De asemenea, fostul fotbalist blaugrana a tras un semnal de alarmă cu privire la cât va sta fostul fundaș pe banca tehnică.

“El vrea să fie ca Mourinho, iar singurul motiv pentru care e acum antrenorul de la Real Madrid este că vorbește doar despre Mourinho. Din punct de vedere tactic, din ce am văzut eu la Castilla, nu îi ajunge nici măcar la talpa pantofului lui Xabi Alonso.

El va fi alături de jucătorii care nu s-au înțeles cu Xabi Alonso. Președintele, oricât de mult ar fi de partea sa, vom vedea cine trage sforile. Pentru președinte, cine e mai important? Vinicius sau Arbeloa? El știe cum fanii vor ca echipa să joace, dar va trebui să fie foarte bun ca să întoarcă situația“, a spus fostul jucător al catalanilor, potrivit marca.com.