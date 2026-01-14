Real Madrid, deconspirată de jurnaliștii spanioli. Pe ce perioadă a semnat Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi - Antena Sport

Alvaro Arbeloa a fost prezentat recent drept noul antrenor al celor de la Real Madrid, însă clubul nu a venit momentan cu detalii legate de durata contractului său. Cu toate acestea, jurnaliștii de la Marca, cotidianul “de casă” al clubului din capitala Spaniei, au dezvăluit care este înțelegerea dintre cele două tabere.

Real Madrid l-a prezentat marți pe Arbeloa în postura de antrenor principal al clubului după ce s-a despărțit de Xabi Alonso ca urmare a mai multor tensiuni apărute în cadrul clubului. La conferința de presă, fostul jucător al “los blancos” a evitat să vorbească despre situația contractuală și a spus că va rămâne la echipă “atât timp cât clubul îl vrea”.

Cum arată contractul lui Arbeloa cu Real Madrid

Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, fostul fundaș dreapta de pe Bernabeu nu va fi doar interimar la club, adică nu va sta doar până la finalul acestui sezon. Ziariștii scriu că Arbeloa a semnat un contract care trece dincolo de luna iunie și că va fi tehnicianul formației “blanco” până la finalul sezonului următor, respectiv stagiunea 2026/27.

Planul conducerii madrilene este astfel ca Arbeloa să aibă continuitate în vestiar și să stea măcar un sezon întreg la echipă. Cu toate acestea, există posibilitatea ca înțelegerea să nu fie dusă la bun sfârșit, ca în cazul lui Xabi Alonso, dacă directorul sportiv și președintele Florentino Perez decid că actualul antrenor nu a îndeplinit obiectivele stabilite.

În staff-ul său de la Real Madrid, Alvaro Arbeloa va avea următorii colegi: