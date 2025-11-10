Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe ”Bernabeu” - Antena Sport

Situația lui Vinicius Junior este una incertă la Real Madrid, mai ales că el se află într-un conflict cu antrenorul Xabi Alonso. Reacția sa din meciul cu Barcelona a spus multe despre relația celor doi în acest sezon.
Mai mult decât atât, brazilianul este curtat de cluburile din Arabia Saudită, care sunt gata să arunce cu sume uriașe de bani pentru a-l convinge să plece de pe ”Bernabeu”.
Real Madrid cere 150 de milioane de euro în schimbul lui Vinicius
Sunt șapte ani de când Vinicius Junior este jucătorul celor de la Real Madrid, iar brazilianul a reușit performanțe remarcabile alături de gruparea din campionatul Spaniei.
În ultimul an, relația dintre acesta și conducere s-a „răcit”. Odată cu venirea lui Xabi Alonso pe banca tehnică, Vini nu mai este principalul star al vicecampioanei din La Liga.
Presa din Spania anunță că Real Madrid este gata să se despartă de fotbalistul în vârstă de 25 de ani și suma așteptată se ridică la 150 de milioane de euro.
🚨🚨| BREAKING: Real Madrid have reportedly set Vinícius Jr’s price tag at €150M.
The Brazilian’s future could be decided in Saudi Arabia as tensions with Xabi Alonso make his stay next season increasingly unlikely.
[@sachatavolieri] pic.twitter.com/FOWSibL71u
— CentreGoals. (@centregoals) November 10, 2025
Vinicius a refuzat în repetate rânduri să-și prelungească contractul cu Real Madrid
Vinicius Junior mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2027, iar brazilianul a refuzat în ultimul an propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înțelegerii.
Acesta chiar a negociat cu mai multe echipe din Arabia Saudită, care sunt dispuse să plătească sume de bani uriașe pentru a-l convinge să plece de la Real Madrid.
- 338 de meciuri, 111 goluri și 87 de assist-uri sunt cifrele sale la Real Madrid
- 150 de milioane de euro este cota de piață a fotbalistului
- 14 trofee a cucerit acesta cu „los blancos”
- Barcelona și-a fixat prioritatea pentru perioada de transferuri din iarnă! 40 de milioane de euro
- Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”
- Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta – Barcelona 2-4
- Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu
- A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară