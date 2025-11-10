Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe ”Bernabeu” - Antena Sport

Situația lui Vinicius Junior este una incertă la Real Madrid, mai ales că el se află într-un conflict cu antrenorul Xabi Alonso. Reacția sa din meciul cu Barcelona a spus multe despre relația celor doi în acest sezon.

Mai mult decât atât, brazilianul este curtat de cluburile din Arabia Saudită, care sunt gata să arunce cu sume uriașe de bani pentru a-l convinge să plece de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid cere 150 de milioane de euro în schimbul lui Vinicius

Sunt șapte ani de când Vinicius Junior este jucătorul celor de la Real Madrid, iar brazilianul a reușit performanțe remarcabile alături de gruparea din campionatul Spaniei.

În ultimul an, relația dintre acesta și conducere s-a „răcit”. Odată cu venirea lui Xabi Alonso pe banca tehnică, Vini nu mai este principalul star al vicecampioanei din La Liga.

Presa din Spania anunță că Real Madrid este gata să se despartă de fotbalistul în vârstă de 25 de ani și suma așteptată se ridică la 150 de milioane de euro.