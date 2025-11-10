Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe ”Bernabeu” - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe ”Bernabeu”

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 18:38

Vinicius Junior / Getty Images

Situația lui Vinicius Junior este una incertă la Real Madrid, mai ales că el se află într-un conflict cu antrenorul Xabi Alonso. Reacția sa din meciul cu Barcelona a spus multe despre relația celor doi în acest sezon.

Mai mult decât atât, brazilianul este curtat de cluburile din Arabia Saudită, care sunt gata să arunce cu sume uriașe de bani pentru a-l convinge să plece de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid cere 150 de milioane de euro în schimbul lui Vinicius

Sunt șapte ani de când Vinicius Junior este jucătorul celor de la Real Madrid, iar brazilianul a reușit performanțe remarcabile alături de gruparea din campionatul Spaniei.

În ultimul an, relația dintre acesta și conducere s-a „răcit”. Odată cu venirea lui Xabi Alonso pe banca tehnică, Vini nu mai este principalul star al vicecampioanei din La Liga.

Presa din Spania anunță că Real Madrid este gata să se despartă de fotbalistul în vârstă de 25 de ani și suma așteptată se ridică la 150 de milioane de euro.

Vinicius a refuzat în repetate rânduri să-și prelungească contractul cu Real Madrid

Vinicius Junior mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2027, iar brazilianul a refuzat în ultimul an propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înțelegerii.

Acesta chiar a negociat cu mai multe echipe din Arabia Saudită, care sunt dispuse să plătească sume de bani uriașe pentru a-l convinge să plece de la Real Madrid.

  • 338 de meciuri, 111 goluri și 87 de assist-uri sunt cifrele sale la Real Madrid
  • 150 de milioane de euro este cota de piață a fotbalistului
  • 14 trofee a cucerit acesta cu „los blancos”
