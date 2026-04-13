Oficial. Real Madrid i-a plătit clauza. Puștiul teribil adus de galactici

Real Madrid lucrează de zor pentru întărirea academiei clubului. După ani de zile în care au văzut rivala Barcelona care promovează star după star, Real vrea să aducă și ea viitori jucători de top, încă de când sunt foarte tineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimul exemplu: un atacant de doar 18 ani adus de la CD Castellon.

Real Madrid i-a plătit clauza

Fran Santamaria are 18 ani și joacă vârf, iar în actuala stagiune a reușit să înscrie 15 goluri în 32 de apariții pentru echipa Juvenil A a celor de la Castellon, dar și pentru echipa secundă a clubului, pentru care a jucat deja 15 meciuri.

Prestațiile lui au atras atenția Realului care a plătit clauza de reziliere, lucru confirmat oficial de cei de la Castellon care i-au mulțumit lui Santamaria pentru determinare și munca depusă de-a lungul timpului. Clubul nu a dezvăluit și suma pe care o va încasa pentru jucător.