Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului - Antena Sport

Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 16:23

Andrei Raţiu, după un gol înscris la Rayo/ Profimedia

Andrei Rațiu (27 de ani) are un nou sezon solid alături de Rayo Vallecano, motiv pentru care este urmărit de două cluburi de top. Barcelona și Atletico Madrid stau cu ochii pe fundașul naționalei României.  

Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, în ultima etapă. Fundașul român a prestat un joc excelent, el oferind și o pasă de gol. 

Andrei Rațiu, urmărit de Barcelona și Atletico Madrid 

Spaniolii de la as.com menționează că evoluțiile solide din acest sezon l-au propulsat pe Andrei Rațiu în vizorul celor de la Barcelona și Atletico Madrid. Cele două echipe trebuie să achite suma de 25 de milioane de euro pentru a obține semnătura fundașului dreapta român. 

„Echipele mari contra cărora Rațiu a reușit să își arate calitățile sunt tot acelea care îl urmăresc. Românul este monitorizat de Atletico și Barcelona. 

În ciuda faptului că a primit o mărire de salariu și și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, clauza sa de reziliere a rămas neschimbată – 25 de milioane de euro – o sumă abordabilă pentru genul acesta de cluburi”, au notat spaniolii menționați anterior. 

Andrei Raţiu şi-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano în acest sezon, semnând până în 2030. Fundaşul cotat la 18 milioane de euro este jucător de bază la echipa sa, bifând 28 de meciuri în acest sezon, în toate competiţiile. 

