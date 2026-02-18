Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului - Antena Sport

Andrei Rațiu (27 de ani) are un nou sezon solid alături de Rayo Vallecano, motiv pentru care este urmărit de două cluburi de top. Barcelona și Atletico Madrid stau cu ochii pe fundașul naționalei României.

Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, în ultima etapă. Fundașul român a prestat un joc excelent, el oferind și o pasă de gol.

Andrei Rațiu, urmărit de Barcelona și Atletico Madrid

Spaniolii de la as.com menționează că evoluțiile solide din acest sezon l-au propulsat pe Andrei Rațiu în vizorul celor de la Barcelona și Atletico Madrid. Cele două echipe trebuie să achite suma de 25 de milioane de euro pentru a obține semnătura fundașului dreapta român.

„Echipele mari contra cărora Rațiu a reușit să își arate calitățile sunt tot acelea care îl urmăresc. Românul este monitorizat de Atletico și Barcelona.

În ciuda faptului că a primit o mărire de salariu și și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, clauza sa de reziliere a rămas neschimbată – 25 de milioane de euro – o sumă abordabilă pentru genul acesta de cluburi”, au notat spaniolii menționați anterior.