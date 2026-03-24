“Prostii!”. Jurgen Klopp n-a mai rezistat când a fost întrebat din nou despre venirea la Real Madrid

Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, a descris drept “prostii” speculaţiile conform cărora va prelua conducerea lui Real Madrid în această vară, informează DPA.

Tehnicianul german a demisionat de la Liverpool la finalul sezonului 2023/2024, după nouă sezoane petrecute pe Anfield, iar de atunci îndeplineşte rolul de şef al departamentului de fotbal global în cadrul Red Bull.

Klopp a exclus complet varianta “Real Madrid” pe moment

El nu a exclus o revenire în managementul fotbalistic în viitor, fiind asociat cu o posibilă revenire pe Anfield pe fondul dificultăţilor succesorului său, Arne Slot, în al doilea sezon al acestuia pe banca tehnică a “cormoranilor”.

Klopp, care a câştigat Liga Campionilor şi titlul în Premier League cu Liverpool, a fost menţionat şi ca un candidat pentru postul de antrenor principal la Real Madrid, începând din vară.

“Dacă Real Madrid ar fi sunat, am fi auzit deja. Dar toate astea sunt prostii. Nu au sunat nici măcar o dată, nici măcar o dată. Agentul meu e acolo. îl puteţi întreba. Nu l-au sunat nici pe el”, a declarat Klopp cu ocazia unui eveniment care a avut loc la Munchen.