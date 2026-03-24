“Prostii!”. Jurgen Klopp n-a mai rezistat când a fost întrebat din nou despre venirea la Real Madrid

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 9:52

Comentarii
Jurgen Klopp, în timpul unui eveniment / Profimedia

Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, a descris drept “prostii” speculaţiile conform cărora va prelua conducerea lui Real Madrid în această vară, informează DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul german a demisionat de la Liverpool la finalul sezonului 2023/2024, după nouă sezoane petrecute pe Anfield, iar de atunci îndeplineşte rolul de şef al departamentului de fotbal global în cadrul Red Bull.

Klopp a exclus complet varianta “Real Madrid” pe moment

El nu a exclus o revenire în managementul fotbalistic în viitor, fiind asociat cu o posibilă revenire pe Anfield pe fondul dificultăţilor succesorului său, Arne Slot, în al doilea sezon al acestuia pe banca tehnică a “cormoranilor”.

Klopp, care a câştigat Liga Campionilor şi titlul în Premier League cu Liverpool, a fost menţionat şi ca un candidat pentru postul de antrenor principal la Real Madrid, începând din vară.

Dacă Real Madrid ar fi sunat, am fi auzit deja. Dar toate astea sunt prostii. Nu au sunat nici măcar o dată, nici măcar o dată. Agentul meu e acolo. îl puteţi întreba. Nu l-au sunat nici pe el”, a declarat Klopp cu ocazia unui eveniment care a avut loc la Munchen.

Reclamă
Reclamă

“Momentan nu mă gândesc la asta, din fericire nu am niciun motiv să mă gândesc. Pentru vârsta mea, sunt destul de avansat în viaţă, dar ca antrenor nu sunt complet terminat. Nu am ajuns la vârsta de pensionare. Cine ştie ce se va întâmpla în următorii ani? Dar nu este nimic planificat“, a mai spus Jurgen Klopp.

Sursa: Agerpres.ro

"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Citește și:
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Elevii au avut la dispoziţie 3 ore pentru a rezolva exerciţiile
Observator
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Elevii au avut la dispoziţie 3 ore pentru a rezolva exerciţiile
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
12:47

Românul cu ofertă de la Galatasaray. Daniel Pancu confirmă: “Sunt șanse să plece”
12:16

Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
12:13

Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”
11:54

Cristi Chivu a primit un “vot de încredere” în lupta pentru titlul din Italia: “Nu faci asta din noroc”
11:53

Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:51

Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 5 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 6 Scandal înainte de meciul de baraj pentru Mondial: „A fost sabotaj, a făcut-o intenționat”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav