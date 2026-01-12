Xabi Alonso, sfidat de Kylian Mbappe! Au apărut imaginile care arată că spaniolul a pierdut vestiarul lui Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 18:21 / Actualizat: 12 ianuarie 2026, 19:59

Xabi Alonso şi Kylian Mbappe / Profimedia

Real Madrid a pierdut finala Supercupei Spaniei în faţa marii rivale Barcelona, scor 2-3. Pentru al doilea an la rând, catalanii s-au impus în faţa echipei de pe Bernabeu, în competiţia care se desfăşoară în Arabia Saudită.

După fluierul final, jucătorii lui Real Madrid au dezamăgit, după ce nu au rămas la festivitatea de premiere şi pentru acordarea medaliilor echipei câştigătoare. De cele mai multe ori, echipele care pierd în finală fac o gardă de onoare, înainte ca echipa câştigătoare să îşi primească medaliile şi trofeul.

Kylian Mbappe şi jucătorii lui Real Madrid l-au ignorat pe Xabi Alonso, după înfrângerea din finala cu Barcelona

Update 19:25: Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. Detalii AICI.

Nu a fost cazul duminică seară, la Jeddah. Kylian Mbappe le-a făcut semne jucătorilor săi să plece la vestiare, imediat după ce madrilenii şi-au primit medaliile. Aceste gesturi făcute de Mbappe vin la doar câteva secunde după ce Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, le-a făcut semne jucătorilor săi să rămână pe teren.

Surprinzător sau nu, ceilalţi fotbalişti de la Real Madrid au ascultat de Kylian Mbappe şi nu de Xabi Alonso, iar spaniolii consideră că aceasta este dovada că fostul antrenor de la Bayer Leverkusen a pierdut vestiarul lui Real Madrid.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Xabi Alonso în perioada următoare. Încă de la finalul anului, viitorul antrenorului spaniol a fost pus sub semnul întrebării, iar înfrângerea în faţa Barcelonei nu ajută, chiar dacă a încercat să minimalizeze rezultatul de duminică, susţinând că Supercupa Spaniei este cea mai puţin importantă competiţie în care participă madrilenii.

Pentru Real Madrid urmează acum meciul de miercuri din optimile Cupei Spaniei, de pe terenul lui Albacete, după care va reveni pe Bernabeu, pentru duleul din La Liga cu Levante. În campionat, după 19 etape, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, fiind la patru puncte în spatele rivalei Barcelona.

