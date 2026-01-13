Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” - Antena Sport

Ziua de luni a venit cu o veste șocantă din inima Spaniei, acolo unde Real Madrid a anunțat încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu tehnicianul Xabi Alonso.

Conducerea s-a mișcat imediat și a transmis că interimatul va fi asigurat de Alvaro Arbeloa, cel care a îmbrăcat tricoul „blanco” în perioada iulie 2009 – august 2016.

Alvaro Arbeloa, primele cuvinte în calitate de antrenor al Realului

Real Madrid trece printr-o schimbare la nivelul băncii tehnice, asta după ce Alvaro Arbeloa a fost adus pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso, plecat de la gruparea madrilenă după eșecul din Supercupa Spaniei.

Noul tehnician al formației din La Liga a fost prezentat într-o conferință de presă ce a avut loc marți la Valdebebas, acolo unde a vorbit despre responsabilitatea pe care o va avea.

„E o zi specială, ca toate în care am fost aici. Am 43 de ani, iar de 20 sunt aici, adică jumătate de viață. E cel mai bun club din istoria. Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am și sunt foarte încântat.