Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” - Antena Sport

Alvaro Arbeloa, prima reacție de la instalarea pe banca Realului: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am”

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 16:36

Alvaro Arbeloa / Profimedia

Ziua de luni a venit cu o veste șocantă din inima Spaniei, acolo unde Real Madrid a anunțat încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu tehnicianul Xabi Alonso.

Conducerea s-a mișcat imediat și a transmis că interimatul va fi asigurat de Alvaro Arbeloa, cel care a îmbrăcat tricoul „blanco” în perioada iulie 2009 – august 2016.

Alvaro Arbeloa, primele cuvinte în calitate de antrenor al Realului

Real Madrid trece printr-o schimbare la nivelul băncii tehnice, asta după ce Alvaro Arbeloa a fost adus pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso, plecat de la gruparea madrilenă după eșecul din Supercupa Spaniei.

Noul tehnician al formației din La Liga a fost prezentat într-o conferință de presă ce a avut loc marți la Valdebebas, acolo unde a vorbit despre responsabilitatea pe care o va avea.

„E o zi specială, ca toate în care am fost aici. Am 43 de ani, iar de 20 sunt aici, adică jumătate de viață. E cel mai bun club din istoria. Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am și sunt foarte încântat.

Ieri, am aflat că Xabi și clubul au ajuns la un acord și că se vrea ca eu să preiau responsabilitatea. Sigur că am vorbit și cu Xabi, știe toată lumea cât de apropiați suntem (n.r. au fost colegi la Real Madrid, ca jucători). Îl apreciez foarte mult și îl iubesc. Știu că e reciproc și va rămâne așa”.

Alvaro Arbeloa: „Asta e casa mea”

„(n.r. Ești interimar sau principal?) Sunt aici de 20 de ani și voi rămâne cât timp vor cei de la Real Madrid. Asta e casa mea și asta e ceea ce simt.

Am vorbit ieri cu Xabi și mi-a urat noroc, la fel aș fi făcut și eu dacă era invers. Avem o prietenie care e mai importantă decât orice altceva. Am vorbit mult ieri. Sunt sigur că îi va fi bine pe mai departe”, a declarat noul tehnician al „los blancos”, potrivit MARCA.

