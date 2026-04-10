Real Madrid – Girona 1-1. Pas greșit pentru echipa lui Alvaro Arbeloa în lupta la titlu

Real Madrid este tot mai departe de câștigarea titlului în Spania, după un nou pas greșit făcut de formația antrenată de Alvaro Arbeloa în La Liga.

Gruparea pregătită de spaniol a remizat pe teren propriu contra celor de la Girona, în cadrul etapei cu numărul 31. Barcelona se poate desprinde acum la 9 puncte.

Real Madrid pare să își fi luat adio definitiv de la titlu în Spania, după ce a remizat vineri seară pe teren propriu contra celor de la Girona, în deschiderea etapei a 31-a din La Liga.

Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a dominat partida contra grupării catalane, dar nu a reușit să marcheze decât o singură odată, în ciuda faptului că a irosit peste 20 de ocazii de a înscrie.

Scorul a fost deschis în minutul 51 de uruguayanul Fede Valverde, care l-a executat pe portarul advers cu un șut superb din afara careului. În loc să se facă 2-0, s-a făcut 1-1. Thomas Lemar a restabilit egalitatea în minutul 62 și a stabilit scorul final.