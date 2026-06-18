Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez

Real Madrid este dezlănțuită pe piața transferurilor, iar Florentino Perez pregătește o adevărată operațiune în încercarea de a-l atrage pe ”Bernabeu” pe Michael Olise de la Bayern Munchen.

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Presa din Spania anunță că grupare antrenată de Jose Mourinho vrea să înainteze o ofertă uriașă pentru starul campioanei Germaniei, care este prezent și la Cupa Mondială.

Real Madrid, 220 de milioane pentru Michael Olise

Florentino Perez nu renunță la marele său vis și președintele „los blancos” este decis să facă totul pentru a-l transfera pe Michael Olise de la Bayern Munchen.

Marca anunță că gruparea din La Liga este dispusă să ofere între 150 și 220 de milioane de euro pentru jucătorul care a făcut senzație în acest sezon pentru campioana Germaniei.

În stagiunea recent încheiată, Olise a marcat 22 de goluri și a oferit 31 de pase decisive în 52 de partide în toate competițiile. În prezent, el este cotat la 150 de milioane de euro.