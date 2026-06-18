Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez

Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 18:33

Comentarii
Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez

Florentino Perez / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Real Madrid este dezlănțuită pe piața transferurilor, iar Florentino Perez pregătește o adevărată operațiune în încercarea de a-l atrage pe ”Bernabeu” pe Michael Olise de la Bayern Munchen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Spania anunță că grupare antrenată de Jose Mourinho vrea să înainteze o ofertă uriașă pentru starul campioanei Germaniei, care este prezent și la Cupa Mondială.

Real Madrid, 220 de milioane pentru Michael Olise

Florentino Perez nu renunță la marele său vis și președintele „los blancos” este decis să facă totul pentru a-l transfera pe Michael Olise de la Bayern Munchen.

Marca anunță că gruparea din La Liga este dispusă să ofere între 150 și 220 de milioane de euro pentru jucătorul care a făcut senzație în acest sezon pentru campioana Germaniei.

În stagiunea recent încheiată, Olise a marcat 22 de goluri și a oferit 31 de pase decisive în 52 de partide în toate competițiile. În prezent, el este cotat la 150 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Observator
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
La împlinirea vârstei de 40 de ani, Jelena a avut parte de o surpriză uriașă. Ce cadou neașteptat i-a făcut Novak Djokovic
Fanatik.ro
La împlinirea vârstei de 40 de ani, Jelena a avut parte de o surpriză uriașă. Ce cadou neașteptat i-a făcut Novak Djokovic
19:31

S-a înscris cel mai rapid gol de la această ediție a Cupei Mondiale
19:28

A fost crescut de AC Milan, acum se transferă în Liga 1!
19:14

Mirel Rădoi poate rămâne fără Alexandru Maxim! Unde poate ajunge starul lui Gaziantep
19:06

LIVE VIDEOCehia – Africa de Sud 1-0, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Cele două echipe caută primul succes
18:50

Trei dintr-un foc. Dinamo a oficializat primele transferuri ale verii: “Investiție pentru viitor”
18:46

Jucătorul naţionalei României, pe urmele lui Ciprian Marica. Ce formaţie din Germania l-a ofertat
Vezi toate știrile
1 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 2 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 3 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 4 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 5 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 6 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar