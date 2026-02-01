Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu” - Antena Sport

Real Madrid a jucat contra celor de la Rayo Vallecano, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 22 a campionatului Spaniei. Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a avut mari bătăi de cap în disputa cu formația lui Andrei Rațiu.
Vicecampioana din La Liga a deschis scorul în fața propriilor suporteri, dar s-a văzut egalată. Internaționalul român a fost aproape să dea marea lovitură pe ”Bernabeu”.
Real Madrid rămâne aproape de Barcelona
Partida a început rău pentru gazde, care l-au pierdut după doar zece minute pe britanicul Jude Bellingham. Chiar și așa, „los blancos” au deschis scorul cinci minute mai târziu, prin Vinicius Junior.
După pauză, jocul s-a schimbat complet. de Frutos (min. 49) a restabilit egalitatea pentru oaspeți, iar Andrei Rațiu a avut chiar șansa de a marca un gol uriaș, dar a ratat singur cu portarul Courtois.
Imediat după, Mbappe a lovit transversala cu poarta goală, iar finalul de meci a devenit complicat pentru Rayo. Ciss a văzut direct cartonașul roșu cu 10 minute înainte de final. Ceballos a trecut pe lângă golul victoriei cu un șut din marginea careului.
Madrilenii au lovit a doua oară bară prin Eduardo Camavinga. Francezul a fost aproape să înscrie în urma unei faze fixe. Lovitura gazdelor a venit în prelungiri, când Mbappe a transformat un penalty. Chavarria a fost și el eliminat, în al 14-lea minut de prelungire.
- Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
- Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei
- Elche – Barcelona 1-3. Catalanii se deprind la patru puncte de rivala Real Madrid
- Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”
- Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid