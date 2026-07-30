Se face transferul lui Rodri la Real Madrid! Suma convenită de „los blancos” și Manchester City

Real Madrid și Manchester City au bătut palma în cele din urmă pentru transferul definitiv al spaniolului Rodri. Campionul mondial și-a dorit mult mutarea, care va avea loc într-un final.
Cele două cluburi au ajuns la un acord și în privința sumei. Jucătorul s-a operat zilele trecute la spate și va urma un proces de recuperare înainte de a reveni pe gazon.
Acord între Real Madrid și Manchester City! Cât plătește Florentino Perez
Real Madrid pare să fie de neoprit pe piața transferurilor în această vară, mai ales după ce „los blancos” au rezolvat o nouă mutare de top, chiar după Campionatul Mondial.
Jurnalistul Nicolo Schira anunță că cele două formații au bătut palma în privința sumei de transfer, singurul aspect care mai stătea în calea trecerii spaniolului sub comanda lui Jos Mourinho.
60 de milioane de euro va fi sumă pe care Real Madrid o va achita în schimbul lui Rodri. În același timp, madrilenii au bătut palma și cu jucătorul, care va semna un contract valabil până în vara anului 2030.
- 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive sunt cifrele lui Rodri la Manchester City
- 13 trofee a cucerit spaniolul alături de „cetățeni”.
🚨 Excl. – #Rodri is getting closer to #RealMadrid from #ManchesterCity for €60M. Already agreed personal terms for a contract until 2030 between Blancos and the midfielder, who has turned down #MCFC’s bid to extend. Florentino Perez is pushing to sign Rodri ASAP. #transfers https://t.co/PjROijvT60
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2026
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