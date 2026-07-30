Filipe Coelho, criticat din toate direcţiile! Basarab Panduru, categoric: „N-ai învăţat nimic!”

Filipe Coelho, antrenorul Universităţii Craiova, a fost luat la rost de oamenii de fotbal din România, după ce formaţia din Bănie a ratat calificarea în turul 3 preliminar Champions League.

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Levski Sofia a obţinut calificarea cu 3-2 la general. În turul de la Sofia, bulgarii s-au impus cu 1-0, în timp ce meciul de pe Ion Oblemenco s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Basarab Panduru şi Eugen Neagoe l-au criticat pe Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar Champions League

După ce a fost criticat dur de Gică Craioveanu, pentru discursul de la finalul meciului, când a declarat că nu este un dezastru ratarea calificării, Coelho a fost luat la rost şi de Basarab Panduru şi Eugen Neagoe. Panduru i-a reproşat portughezului că nu a învăţat nimic din greşelile făcute la meciul tur:

„Şi acolo ai luat gol în minutul 8, ai zis că înveţi ceva… N-ai învăţat nimic. Mă aşteptăm să mai dea Craiova un gol, dar nu s-a întâmplat”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

Şi Eugen Neagoe a criticat jocul Craiovei, dar şi decizia lui Coelho de a odihni jucătorii la meciul de campionat cu Dinamo: