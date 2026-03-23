Suspendarea riscată de Fede Valverde, după ce și-a „secerat” un adversar în Real – Atletico 3-2

Real Madrid s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Atletico, într-un meci disputat duminică seară pe ”Bernabeu”. Vicecampioana Spaniei a încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Fede Valverde a fost eliminat direct.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul uruguayan l-a faultat dur pe Alex Baena, iar centralul Munuera Montero nu a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu acestuia.

Fede Valverde riscă două etape de suspendare

Fede Valverde s-a răzbunat pe Alex Baena, după un conflict pe care cei doi l-au avut în urmă cu ceva timp, iar fotbalistul celor de la Real Madrid a fost eliminat în disputa cu Atletico, încheiată cu scorul de 3-2.

Pentru gestul său, centralul Munuera Montero i-a acordat direct cartonașul roșu, iar presa din Spania precizează că mijlocașul lui Alvaro Arbeloa riscă două etape de suspendare.

Arbitrul a precizat în raportul efectuat la finalul partidei că atacul lui Fede Valverde că jucătorul nu a avut nicio intenție de a juca mingea și că a avut intenția doar de a lovi.