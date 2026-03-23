Home | Fotbal | La Liga | Suspendarea riscată de Fede Valverde, după ce și-a „secerat” un adversar în Real – Atletico 3-2

Daniel Işvanca Publicat: 23 martie 2026, 16:44

Comentarii
Fede Valverde / Getty Images

Real Madrid s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Atletico, într-un meci disputat duminică seară pe ”Bernabeu”. Vicecampioana Spaniei a încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Fede Valverde a fost eliminat direct.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul uruguayan l-a faultat dur pe Alex Baena, iar centralul Munuera Montero nu a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu acestuia.

Fede Valverde riscă două etape de suspendare

Fede Valverde s-a răzbunat pe Alex Baena, după un conflict pe care cei doi l-au avut în urmă cu ceva timp, iar fotbalistul celor de la Real Madrid a fost eliminat în disputa cu Atletico, încheiată cu scorul de 3-2.

Pentru gestul său, centralul Munuera Montero i-a acordat direct cartonașul roșu, iar presa din Spania precizează că mijlocașul lui Alvaro Arbeloa riscă două etape de suspendare.

Arbitrul a precizat în raportul efectuat la finalul partidei că atacul lui Fede Valverde că jucătorul nu a avut nicio intenție de a juca mingea și că a avut intenția doar de a lovi.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Observator
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”
Fanatik.ro
18:34

EXCLUSIVPoate scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu să influenţeze procesul pentru medalie? Răspunsul Monicăi Roşu
18:33

Reuniune sau săptămâna modei la Paris? Jucătorii lui Deschamps s-au întrecut în ținute
18:24

Președintele Interului, susținere totală pentru Cristi Chivu: „El este liderul grupului nostru”
17:55

„E fantastic! Suntem extrem de norocoși cu el!” Vinicius vrea să pună mâna pe Balonul de Aur
17:44

Reacţia lui Florin Prunea după ce Bogdan Stelea l-a acuzat pe Gigi Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie”
17:34

Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu, aproape de plecarea din Liga 1: „Salariul, mai mult decât dublu!”
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 3 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 4 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 5 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 6 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”