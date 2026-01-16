Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Echipa la care va evolua - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Echipa la care va evolua

Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Echipa la care va evolua

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 19:59

Comentarii
Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Echipa la care va evolua

Marc-Andre ter Stegen la finalul unui meci pentru Barcelona / Profimedia Images

Marc-Andre Ter Stegen, portarul clubului spaniol FC Barcelona, este aşteptat la Girona, ca împrumut, până la finalul sezonului, scrie vineri presa spaniolă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Revenit la începutul lunii decembrie 2025 după o lungă accidentare la spate, Marc-Andre Ter Stegen (33 de ani) a jucat un singur meci pentru FC Barcelona în acest sezon, şi anume în 16-imile Cupei Spaniei, împotriva Guadalajarei, o echipă din a treia divizie.

Marc-Andre Ter Stegen, împrumutat de Barcelona la Girona

În acest moment, Ter Stegen nu mai face parte din rotaţia goalkeeperilor catalani, poarta Barcelonei fiind împărţită între Joan Garcia şi Szczesny. Fostul căpitan al Barcelonei caută un loc unde să joace înainte de Cupa Mondială, unde speră să se afle în lotul Germaniei.

Vineri, presa spaniolă, inclusiv Cadena SER şi El Mundo Deportivo, a anunţat un acord între Barcelona şi Girona pentru împrumutul internaţionalului german (44 de selecţii).

Aflat sub contract cu formaţia catalană până în 2028, Ter Stegen va ajunge la Girona, urmând să joace acolo până la sfârşitul sezonului.

Reclamă
Reclamă

 

Sursa: news.ro

Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din varăMeseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Observator
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”
Fanatik.ro
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”
20:47
LIVE TEXTFC Argeş – FCSB 1-0. Primul meci oficial din 2026. Avantaj pentru piteșteni la pauză
20:33
Schimbare la Ferrari! OUT după sezonul catastrofal al lui Lewis Hamilton
20:33
România – Portugalia 34-40. Înfrângere categorică pentru „tricolori”, la debutul la Campionatul European
20:10
Marius Șumudică, dezamăgit după 1-4 cu Al-Khaleej: „Diferența s-a văzut”
19:47
Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii”
19:34
Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 5 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 6 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”