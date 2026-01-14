Câte meciuri ratează Andrei Raţiu după accidentare - Antena Sport

Andrei Raţiu s-a accidentat şi ratează o serie de meciuri importante la Rayo Vallecano. Perioada de absenţă nu pune în pericol însă convocarea la naţionala României, pentru meciul de baraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul naţionalei României a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga. El a acuzat dureri la coapsa piciorului stâng şi a cerut schimbarea.

În urma accidentării a venit şi verdictul medicilor. El va absenta cu siguranţă în trei meciuri: cu Alaves (Cupa Spaniei), Celta Vigo (La Liga) și Osasuna (La Liga). Rămâne de văzut dacă românul va juca sau va fi doar pe bancă în meciul cu Real Madrid, din deplasare, programat pe 1 februarie.