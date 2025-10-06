Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: "Este regretabil" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil”

UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil”

Publicat: 6 octombrie 2025, 21:26

Comentarii
UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: Este regretabil

Joan Laporta şi Aleksander Ceferin / Profimedia

UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă” şi „în mod excepţional”, solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un comunicat, comitetul executiv al organismului european de fotbal şi-a reiterat totuşi „opoziţia faţă de meciurile din campionatul intern care se joacă în străinătate” şi s-a angajat să contribuie „la eforturile depuse şi conduse de FIFA” pentru stabilirea unor reguli stricte în acest sens.

UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei

Conform solicitărilor făcute în această vară de La Liga şi Serie A, meciul Villarreal – Barcelona va avea loc pe 20 decembrie la Miami, înainte ca AC Milan – Como să se mute la Perth, pe 8 februarie 2026.

Permisiunea acordată de UEFA nu este o surpriză. Preşedintele său, Aleksander Ceferin, a recunoscut pentru Politico, la începutul lunii septembrie, că a avut o marjă de manevră limitată de când FIFA a început în luna mai o revizuire a regulilor sale care interzice desfăşurarea în străinătate a meciurilor de campionat.

Organismul european a explicat luni că, deocamdată, „cadrul de reglementare al FIFA – în prezent în curs de revizuire – nu este suficient de clar şi detaliat” pentru a-i permite să decidă altfel.

Reclamă
Reclamă

„Deşi este regretabil să fie nevoie să se permită desfăşurarea acestor două meciuri în străinătate, această decizie este excepţională şi nu ar trebui considerată un precedent. Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naţionale şi să ne asigurăm că fotbalul rămâne înrădăcinat în mediul său original”, a promis Aleksander Ceferin în comunicatul de presă.

Motivele relocării sunt diferite. Mutarea meciurilor în străinătate a fost dorită în ultimii zece ani de La Liga din motive comerciale, în timp ce Serie A invocă, la rândul său, conflictul dintre meciul AC Milan-Como şi ceremonia de deschidere a următoarelor Jocuri Olimpice de iarnă. Însă, cu tot acest context, perspectiva relocării meciurilor de campionat a stârnit, la începutul lunii septembrie, o puternică opoziţie din partea reprezentanţilor suporterilor.

Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să pleceVieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
21:21
Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate”
21:19
LIVE SCOREFC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider. Egalitate la pauză!
21:19
VideoJurnal Antena Sport | 100 de piloţi au gonit cu bolizii în Poiana Braşov
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Daria Silişteanu s-a întors acasă, la Fălticeni
21:13
VideoJurnal Antena Sport | Alex Dobre ţinteşte tot mai sus
21:01
VideoJucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”