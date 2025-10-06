UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: "Este regretabil" - Antena Sport

UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă” şi „în mod excepţional”, solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială.

Într-un comunicat, comitetul executiv al organismului european de fotbal şi-a reiterat totuşi „opoziţia faţă de meciurile din campionatul intern care se joacă în străinătate” şi s-a angajat să contribuie „la eforturile depuse şi conduse de FIFA” pentru stabilirea unor reguli stricte în acest sens.

UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei

Conform solicitărilor făcute în această vară de La Liga şi Serie A, meciul Villarreal – Barcelona va avea loc pe 20 decembrie la Miami, înainte ca AC Milan – Como să se mute la Perth, pe 8 februarie 2026.

Permisiunea acordată de UEFA nu este o surpriză. Preşedintele său, Aleksander Ceferin, a recunoscut pentru Politico, la începutul lunii septembrie, că a avut o marjă de manevră limitată de când FIFA a început în luna mai o revizuire a regulilor sale care interzice desfăşurarea în străinătate a meciurilor de campionat.

Organismul european a explicat luni că, deocamdată, „cadrul de reglementare al FIFA – în prezent în curs de revizuire – nu este suficient de clar şi detaliat” pentru a-i permite să decidă altfel.