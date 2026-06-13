“Mai sunt două meciuri de jucat”. Mauricio Pochettino nu se “îmbată cu apă rece” după SUA – Paraguay 4-1

Mauricio Pochettino, selecţionerul Statelor Unite ale Americii, a salutat victoria categorică a elevilor săi cu scorul de 4-1 în faţa Paraguayului, dar a subliniat că ceea ce contează nu este cum începi, “ci cum termini”, informează EFE.
Statele Unite ale Americii au debutat cu dreptul pe teren propriu la World Cup 2026, după ce au învins Paraguay cu scorul de 4-1. Duelul a fost marcat de primul autogol al turneului, reușite spectaculoase, dar și de o fază intrigantă petrecută la camera VAR.
Declarațiile lui Mauricio Pochettino după meci
“Performanţa a fost foarte bună. Cred că am jucat foarte bine, suntem foarte fericiţi, dar acesta este doar începutul. Mai sunt două meciuri de jucat“, a declarat Pochettino la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei.
“Trebuie să ne bucurăm de acest început, dar ştiind că trebuie să mergem mai departe, să încercăm să ne îmbunătăţim şi să încercăm să facem mai bine decât în acest meci“, a adăugat el.
Pochettino a fost impresionat nu doar de echipa sa, ci şi de fanii aflaţi în tribune, care “au fost incredibili” prin modul în care şi-au susţinut favoriţii. Tehnicianul argentinian a lăudat stilul de joc al echipei SUA, care s-a caracterizat prin verticalitate şi “posesie bazată pe acţiuni bine construite“.
“Totul a mers destul de bine pentru noi”
“A fost o seară în care totul a mers destul de bine pentru noi“, în faţa unei adversare pe care o consideră “o echipă cu adevărat grozavă“, a mai a spus selecţionerul Statelor Unite. De asemenea, Pochettino l-a lăudat pe compatriotul său Gustavo Alfaro, selecţionerul echipei Paraguayului, pe care l-a descris ca fiind un “antrenor magnific“, a cărui muncă asiduă de-a lungul carierei l-a adus unde este astăzi.
Pochettino i-a consolat totodată pe paraguayeni, îndemnându-i să nu renunţe la luptă, pentru că “nimic nu este încă decis”.
“Argentina a început Cupa Mondială din Qatar cu o înfrângere împotriva Arabiei Saudite şi a ajuns să câştige Cupa Mondială. Important este cum progresezi în turneu şi, cel mai important, cum termini“, a reamintit selecţionerul SUA.
În celălalt duel al Grupei D, Turcia va întâlni Australia la Vancouver, Canada, pe 14 iunie, de la ora 07:00.
Sursa: Agerpres.ro
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