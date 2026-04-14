Absență-surpriză din lotul lui Real Madrid pentru returul cu Bayern Munchen. Lovitură pentru Alvaro Arbeloa

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 12:09

Jucătorii lui Real Madrid, în timpul meciului cu Girona / Profimedia

Real Madrid a publicat în urmă cu aproximativ o oră lotul pentru partida retur cu Bayern Munchen din sferturile UCL, iar absența unui fotbalist iese în evidență. Raul Asencio nu face deplasarea pentru partida de pe Allianz Arena, după ce a fost diagnosticat cu gastroenterită.

Real Madrid se pregătește pentru confruntarea a doua cu Bayern Munchen din sferturile Champions League, unde va fi nevoită să întoarcă eșecul suferit cu 2-1 de pe Bernabeu. În misiunea echipei sale de a realiza o nouă “remontada”, Alvaro Arbeloa nu va avea la dispoziție o piesă de bază din echipa sa, fundașul Raul Asencio.

Raul Asencio, lăsat acasă pentru meciul cu Bayern Munchen

Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, absența stoperului de 23 de ani este cea mai mare surpriză venită după apariția lotului lui Arbeloa. Vestea respectivă vine în contextul în care Asencio a fost integralist în ultimul meci disputat de Real Madrid, remiza din campionat contra Gironei.

Înainte de acel duel, tânărul fundaș ratase șase meciuri la rând, presa din Spania speculând că totul s-a produs din cauza unui conflict cu Arbeloa, care a decis să îl lase pe bancă până își va cere scuze. Asencio și-ar fi cerut iertare până la urmă, motiv pentru care a ajuns din nou în primul 11 la partida cu Girona.

În meciul tur dintre Real și Bayern, Arbeloa îi folosise pe Huijsen și Rudiger în centrul apărării, însă nu era exclus ca stoperul de 23 de ani să își facă apariția în echipa de start, ținând cont că a fost un om de bază până acum puțin timp. Asencio a adunat 31 de partide în acest sezon pentru “los blancos”, iar pe 25 le-a început din postura de titular.

Asencio se va alătura astfel listei de absenți a Realului, unde se mai află Courtois, Rodrygo (accidentați) și Tchouameni (suspendat după ce a văzut un “galben” în prima manșă).

Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt"Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt"
Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Observator
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
12:02

România – Ţara Galilor, amical spectaculos pentru tricolori, pe 6 iunie. Unde se va disputa
11:42

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali
11:35

Marius Șumudică a dat verdictul în lupta la titlu după “U” Cluj – Univ. Craiova: “Au șanse foarte mari”
11:02

VIDEOMoment uluitor într-un meci din Africa. Un jucător a pupat un arbitru după un gol de cascadorii râsului
10:54

Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj
10:27

VIDEOImagini emoționante. Răzvan Lucescu, îmbrățișat de jucători la revenirea în Grecia
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1! 5 Nota primită de Cristi Chivu, după „remontada” de senzație a Interului la Como: „Era nevoie de un răspuns grozav” 6 Faza care nu s-a văzut la Como – Inter. Chivu a „explodat” pe bancă, Fabregas a sărit și el: „Calmează-te”
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu