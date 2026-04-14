Absență-surpriză din lotul lui Real Madrid pentru returul cu Bayern Munchen. Lovitură pentru Alvaro Arbeloa

Real Madrid a publicat în urmă cu aproximativ o oră lotul pentru partida retur cu Bayern Munchen din sferturile UCL, iar absența unui fotbalist iese în evidență. Raul Asencio nu face deplasarea pentru partida de pe Allianz Arena, după ce a fost diagnosticat cu gastroenterită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid se pregătește pentru confruntarea a doua cu Bayern Munchen din sferturile Champions League, unde va fi nevoită să întoarcă eșecul suferit cu 2-1 de pe Bernabeu. În misiunea echipei sale de a realiza o nouă “remontada”, Alvaro Arbeloa nu va avea la dispoziție o piesă de bază din echipa sa, fundașul Raul Asencio.

Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, absența stoperului de 23 de ani este cea mai mare surpriză venită după apariția lotului lui Arbeloa. Vestea respectivă vine în contextul în care Asencio a fost integralist în ultimul meci disputat de Real Madrid, remiza din campionat contra Gironei.

Înainte de acel duel, tânărul fundaș ratase șase meciuri la rând, presa din Spania speculând că totul s-a produs din cauza unui conflict cu Arbeloa, care a decis să îl lase pe bancă până își va cere scuze. Asencio și-ar fi cerut iertare până la urmă, motiv pentru care a ajuns din nou în primul 11 la partida cu Girona.