1,2 milioane de euro pentru Karamoko. Ce a decis Dinamo - Antena Sport

Karamoko se bucură după un gol marcat pentru Dinamo / Sport Pictures

Venit gratis de la FC Copenhaga, Dinamo a dat lovitura cu Mamoudou Karamoko. În ceastă iarnă, jucătorul a avut mai multe oferte. Ultima a fost una tentantă, de 1,2 milioane de euro pentru Dinamo, dar a fost refuzată.

Andrei Nicolescu a vorbit despre transferul lui Karamoko și speră că va putea încasa chiar dublu în viitor.

”Am avut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Karamoko și am refuzat-o. Nu a fost scrisă, dar a fost o discuție.

Mă rog și eu ca el să înțeleagă beneficiul pe care îl poate da colaborarea cu Kopic, asta cu etica muncii.

Dacă înțelege etica muncii, pe care Kopic știe să o transmită extraordinar, atunci valoarea lui se va dubla. Mai are contract încă 2 ani și jumătate cu noi”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru fanatik.ro.