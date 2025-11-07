Universitatea Craiova, "propulsată" după victoria din UECL. Șansele de calificare în fazele eliminatorii - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 12:01

Universitatea Craiova, propulsată după victoria din UECL. Șansele de calificare în fazele eliminatorii

Jucătorii de la Universitatea Craiova, înainte de meciul cu Rapid Viena / Sport Pictures

Victoria Universității Craiova contra celor de la Rapid Viena a ajutat enorm echipa lui Mirel Rădoi în ceea ce privește șansele oferite de specialiști pentru calificarea în fazele eliminatorii. În urma succesului din Austria, trupa din Bănie a fost una dintre formațiile al căror procent a crescut cel mai mult în raportul pentru obținerea unui loc de baraj pentru optimi.

Universitatea Craiova s-a impus contra lui Rapid Viena cu scorul de 1-0, iar cele trei puncte obținute de olteni au fost luate în considerare și de statisticienii de la Football Meets Data. După Drita, care a câștigat și ea contra celor de la Shelbourne, oltenii au avut cel mai mare salt în privința șanselor de calificare între primele 24 de formații din clasament.

Șansele de calificare ale Univ. Craiova în fazele eliminatorii UECL

În urma succesului de la Viena, șansele Craiovei de a termina în Top 24 au crescut cu 26,29%. Mai mult decât atât, într-un clasament virtual realizat de specialiștii de la Football Meets Data, oltenii ar urma să încheie faza ligii chiar pe locul 24, ultimul care asigură accesul în fazele eliminatorii. În momentul de față, Universitatea are 58% șanse să ajungă acolo.

Printre echipele ale căror șanse pentru Top 24 au crescut se numără și Drita, care are 32,6%, plus KuPS, Dinamo Kiev, trupa lui Vladislav Blănuță, Sigma Olomouc, Shamrock Rovers, Shkendija și Lincoln Red Imps.

În ceea ce o privește pe FCSB, posibilitatea de a o vedea pe campioană în barajul pentru optimi, la fel ca anul trecut, au scăzut din nou. În acest moment, roș-albaștrii au 11% șanse să mai ajungă în fazele eliminatorii, după ce au pierdut și cu Basel, scor 1-3.

