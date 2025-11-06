Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel - FCSB 3-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1

Publicat: 6 noiembrie 2025, 22:05

Comentarii
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa uriașă comisă de acesta în meciul Basel – FCSB 3-1, din etapa a patra a grupei de Europa League. Portarul roș-albaștrilor a fost eliminat în minutul 12, după hențul comis în afara careului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat dacă va miza în continuare pe serviciile lui Ștefan Târnovanu în meciurile de campionat, Gigi Becali a oferit un răspuns clar. Patronul campioanei a transmis că portarul român va fi în continuare titular. 

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 

„În campionat va apăra Târnovanu, acum ce facem, îl distrugem pe Târnovanu?”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Basel – FCSB 3-1. 

Totodată, Gigi Becali l-a taxat pe Ștefan Târnovanu pentru eroarea uriașă comisă în meciul cu elvețienii: „Cum să faci așa ceva? El nici nu iese normal, Ngezana controla mingea acolo. Mai și ridici mâinile, păi ce vrei să faci?  

Eu rar văd.. nu am văzut în Europa.. Mă mai uit și eu, dar nu văd așa greșeli nebunești. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ori ai emoții prea mari, ori nu mai e mintea cu tine”, a mai spus Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu. 

Reclamă
Reclamă

FCSB, învinsă de Basel 

La Basel, pe St. Jakob Park, bucureştenii au început cu lovitura de cap a lui Tănase, respinsă în corner de portarul gazdelor, Hitz, însă a continuat cum nu se putea mai prost pentru elevii lui Elias Charalambous. Târnovanu a ieşit să-l blocheze pe Broschinski, a comis henţ şi a primt cartonaşul roşu, în minutul 12, fiind eliminat. Antrenorul bucureştenilor a fost nevoit să reconfigureze sistemul şi, în minutul 18, Ngezana a comis henţ în careu, iar Basel a primit penalti după verificarea VAR. A transformat Xherdan Shaqiri şi a deschis scorul. Roş-albaştrii şi-au reluat încercările ofensive, iar Olaru a şutat la poartă, în minutul 26, dar Hitz a apărat. Goalkeeperul gazdelor a scos un alt şut al lui Olaru, după trei minute, pentru ca Zima să respingă şutul lui Shaqiri, în minutul 41. Zima a scos şi la Leroy, în minutul 45, iar după un minut Graovac a intervenit la Soticek. Asaltul elveţian s-a încheiat cu şutul lui Metinho, din al şaselea minut al prelungirilor, respins de Zima şi la pauză a fost 1-0 pentru Basel. 

FCSB a egalat în minutul 57, după o fază frumoasă reuşită de Olaru, care l-a învins pe Hitz cu un şut superb, din careu. Elveţienii au preluat conducerea în minutul 73. Traore a şutat, nu foarte puternic, de la distanţă, mingea a lovit bara şi a deviat apoi în faţa porţii, după ce a atins piciorul lui Zima, iar Shaqiri a înscris. Hitz a intervenit la şutul lui Miculescu, în minutul 79, scăpând mingea în faţă, apoi scos la încercarea lui Bîrligea. FC Basel s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, după ce Ibrahim Salah a marcat în minutul 88, şi FCSB rămâne cu trei puncte în grupa din Liga Europa, pierzând al treilea meci consecutiv. 

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
21:56
Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
21:47
LIVE TEXTRapid Viena – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii caută prima victorie în grupă
21:44
Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League
21:25
Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică
21:05
VIDEOEliza Samara, în sferturi la WTT Champions Frankfurt! Victorie superbă în faţa favoritei numărul 4
20:54
VideoJurnal Antena Sport | CSM București merge pe mâna Iuliei Curea
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență