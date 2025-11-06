Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel - FCSB 3-1 - Antena Sport

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa uriașă comisă de acesta în meciul Basel – FCSB 3-1, din etapa a patra a grupei de Europa League. Portarul roș-albaștrilor a fost eliminat în minutul 12, după hențul comis în afara careului.

Întrebat dacă va miza în continuare pe serviciile lui Ștefan Târnovanu în meciurile de campionat, Gigi Becali a oferit un răspuns clar. Patronul campioanei a transmis că portarul român va fi în continuare titular.

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1

„În campionat va apăra Târnovanu, acum ce facem, îl distrugem pe Târnovanu?”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Basel – FCSB 3-1.

Totodată, Gigi Becali l-a taxat pe Ștefan Târnovanu pentru eroarea uriașă comisă în meciul cu elvețienii: „Cum să faci așa ceva? El nici nu iese normal, Ngezana controla mingea acolo. Mai și ridici mâinile, păi ce vrei să faci?

Eu rar văd.. nu am văzut în Europa.. Mă mai uit și eu, dar nu văd așa greșeli nebunești. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ori ai emoții prea mari, ori nu mai e mintea cu tine”, a mai spus Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu.