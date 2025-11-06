Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel - FCSB 3-1 - Antena Sport

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa uriașă comisă de acesta în meciul Basel – FCSB 3-1, din etapa a patra a grupei de Europa League. Portarul roș-albaștrilor a fost eliminat în minutul 12, după hențul comis în afara careului.
Întrebat dacă va miza în continuare pe serviciile lui Ștefan Târnovanu în meciurile de campionat, Gigi Becali a oferit un răspuns clar. Patronul campioanei a transmis că portarul român va fi în continuare titular.
„În campionat va apăra Târnovanu, acum ce facem, îl distrugem pe Târnovanu?”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Basel – FCSB 3-1.
Totodată, Gigi Becali l-a taxat pe Ștefan Târnovanu pentru eroarea uriașă comisă în meciul cu elvețienii: „Cum să faci așa ceva? El nici nu iese normal, Ngezana controla mingea acolo. Mai și ridici mâinile, păi ce vrei să faci?
Eu rar văd.. nu am văzut în Europa.. Mă mai uit și eu, dar nu văd așa greșeli nebunești. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ori ai emoții prea mari, ori nu mai e mintea cu tine”, a mai spus Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu.
FCSB, învinsă de Basel
La Basel, pe St. Jakob Park, bucureştenii au început cu lovitura de cap a lui Tănase, respinsă în corner de portarul gazdelor, Hitz, însă a continuat cum nu se putea mai prost pentru elevii lui Elias Charalambous. Târnovanu a ieşit să-l blocheze pe Broschinski, a comis henţ şi a primt cartonaşul roşu, în minutul 12, fiind eliminat. Antrenorul bucureştenilor a fost nevoit să reconfigureze sistemul şi, în minutul 18, Ngezana a comis henţ în careu, iar Basel a primit penalti după verificarea VAR. A transformat Xherdan Shaqiri şi a deschis scorul. Roş-albaştrii şi-au reluat încercările ofensive, iar Olaru a şutat la poartă, în minutul 26, dar Hitz a apărat. Goalkeeperul gazdelor a scos un alt şut al lui Olaru, după trei minute, pentru ca Zima să respingă şutul lui Shaqiri, în minutul 41. Zima a scos şi la Leroy, în minutul 45, iar după un minut Graovac a intervenit la Soticek. Asaltul elveţian s-a încheiat cu şutul lui Metinho, din al şaselea minut al prelungirilor, respins de Zima şi la pauză a fost 1-0 pentru Basel.
FCSB a egalat în minutul 57, după o fază frumoasă reuşită de Olaru, care l-a învins pe Hitz cu un şut superb, din careu. Elveţienii au preluat conducerea în minutul 73. Traore a şutat, nu foarte puternic, de la distanţă, mingea a lovit bara şi a deviat apoi în faţa porţii, după ce a atins piciorul lui Zima, iar Shaqiri a înscris. Hitz a intervenit la şutul lui Miculescu, în minutul 79, scăpând mingea în faţă, apoi scos la încercarea lui Bîrligea. FC Basel s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, după ce Ibrahim Salah a marcat în minutul 88, şi FCSB rămâne cu trei puncte în grupa din Liga Europa, pierzând al treilea meci consecutiv.
