Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off” - Antena Sport

Dinamo București va primi sâmbătă vizita celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic are de luat o revanșă, după ce la partida tur a obținut doar un rezultat de egalitate.
La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul croat a atras atenția asupra faptului că echipa sa nu are în prezent locul asigurat în play-off.
Zeljko Kopic cere concentrare maximă, înainte de meciul cu Csikszereda
Cu doar două înfrângeri în 15 meciuri disputate, Dinamo București vrea să continue forma foarte bună din acest sezon și pe teren propriu, acolo unde vor primi vizita celor de la Csikszereda.
„Câinii” se află pe poziția a patra înaintea meciului de sâmbătă, iar o victorie contra ciucanilor i-ar menține în zona podiumului. La conferința de presă dinaintea partidei, Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi.
„Prima parte a campionatului regulat s-a încheiat, urmează ce-a de-a doua. Dacă tragem linie, impresia mea este că suntem pe drumul cel bun şi că am început să fim mai constanţi în jocul nostru. Sigur că mai sunt lucruri de îmbunătăţit, dar sunt mulţumit de modul cum am arătat până acum.
Echipa este în formă, are o energie şi un moral bun după partida cu CFR Cluj, aşa că suntem pregătiţi pentru meciul cu Miercurea Ciuc. Am încredere în jucători că mâine, în faţa suporterilor noştri, vor arăta un fotbal frumos pe teren şi la final vor câştiga încă trei puncte”.
Zeljko Kopic: „Cu siguranţă nu suntem siguri de locul în play-off”
„Este un meci important pentru noi, ştim că nu am început bine în tur cu ei. Miercurea Ciuc are momente bune în joc şi trebuie să fim pregătiţi pentru orice pentru a obţine victoria.
În această primă parte a sezonului am văzut că echipele care nu stau foarte bine în clasament au arătat uneori un fotbal foarte bun, s-au luptat şi au obţinut unele rezultate. Pentru noi nu contează împotriva cui jucăm, trebuie să fim la cel mai bun nivel nostru.
Cu siguranţă nu suntem siguri de locul în play-off. Au trecut doar 15 meciuri, dar suntem pe drumul bun. Trebuie să continuăm să muncim, să facem progrese şi să dăm totul până la vacanţa de iarnă când vom face o analiză şi vedem ce putem face în partea a doua. Analizăm anumiţi jucători străini, jucători români şi dacă există vreo posibilitate atunci vom acţiona”, a declarat antrenorul de la Dinamo, în cadrul conferinței de presă.
- Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
- Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1
- Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel
- “Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu
- Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19