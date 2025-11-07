Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off” - Antena Sport

Dinamo București va primi sâmbătă vizita celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic are de luat o revanșă, după ce la partida tur a obținut doar un rezultat de egalitate.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul croat a atras atenția asupra faptului că echipa sa nu are în prezent locul asigurat în play-off.

Zeljko Kopic cere concentrare maximă, înainte de meciul cu Csikszereda

Cu doar două înfrângeri în 15 meciuri disputate, Dinamo București vrea să continue forma foarte bună din acest sezon și pe teren propriu, acolo unde vor primi vizita celor de la Csikszereda.

„Câinii” se află pe poziția a patra înaintea meciului de sâmbătă, iar o victorie contra ciucanilor i-ar menține în zona podiumului. La conferința de presă dinaintea partidei, Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi.

„Prima parte a campionatului regulat s-a încheiat, urmează ce-a de-a doua. Dacă tragem linie, impresia mea este că suntem pe drumul cel bun şi că am început să fim mai constanţi în jocul nostru. Sigur că mai sunt lucruri de îmbunătăţit, dar sunt mulţumit de modul cum am arătat până acum.