"Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!" Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu - Antena Sport

Gigi Becali a oferit toate detaliile negocierilor pe care Louis Munteanu le-a avut cu FCSB. Finanţatorul a ajuns să vorbească şi cu tatăl jucătorului cotat la 5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 23 de ani a cerut iniţial 45.000 de euro, dar suma a ajuns apoi la 60.000 de euro, lucru refuzat de Becali.

Gigi Becali, negocieri cu Louis Munteanu

“Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Am fost la biserică și am zis. ‘Doamne, tu să hotărăști dacă e ceva’. Era 99%, tot, tot, tot. Când am ieșit de la biserică am întrebat dacă jucătorii sunt la București.

L-am întrebat pe Meme, trebuia să fie la vizita medicală că nu-i luam așa aiurea. Trebuia să dau toți banii într-o zi, pe loc. Am zis că banii îi dau cu o zi înainte. Nu-i problemă, dar treaba e că atunci când am ieșit a fost un semn, ca să vezi Dumnezeu. L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare.

L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’.