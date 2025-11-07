Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!" Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu

“Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu

Publicat: 7 noiembrie 2025, 15:45

Comentarii
Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos! Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Gigi Becali a oferit toate detaliile negocierilor pe care Louis Munteanu le-a avut cu FCSB. Finanţatorul a ajuns să vorbească şi cu tatăl jucătorului cotat la 5 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 23 de ani a cerut iniţial 45.000 de euro, dar suma a ajuns apoi la 60.000 de euro, lucru refuzat de Becali.

Gigi Becali, negocieri cu Louis Munteanu

“Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Am fost la biserică și am zis. ‘Doamne, tu să hotărăști dacă e ceva’. Era 99%, tot, tot, tot. Când am ieșit de la biserică am întrebat dacă jucătorii sunt la București.

L-am întrebat pe Meme, trebuia să fie la vizita medicală că nu-i luam așa aiurea. Trebuia să dau toți banii într-o zi, pe loc. Am zis că banii îi dau cu o zi înainte. Nu-i problemă, dar treaba e că atunci când am ieșit a fost un semn, ca să vezi Dumnezeu. L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare.

L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’.

Reclamă
Reclamă

Lasă că nu se supără Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Puteam să fac cum am făcut cu Tănase. A luat un milion anul trecut. Facilități de premiere. Dacă Tănase a cerut 35.000 de euro și i-am zis că de 30.000 de euro nu sar.

Încă nu sar de 30.000 de euro pe lună la FCSB. Olaru are salariu de 20.000 de euro salariu. Dacă vrei 31.000 de euro nu îți dau, baremul e de 30.000. În următorii ani trebuie să ajungem la 40.000 de euro lunar. Trebuie să urcăm niște trepte.

Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: ‘Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos’. (n.r. râde) Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul.

Schema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din GalațiSchema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din Galați
Reclamă

Mie mi-a plăcut tupeul lui, dar după a ajuns la obrăznicie. Când un fotbalist are tupeu e bine, că are tupeu și la gol, dar să nu sară linia. A căzut în obrăznicie. Ca atare, când un jucător e obraznic el nici fotbal nu va juca. Jucătorul, la modul general, va înjura, nu mai ții cont de antrenamente, umbli cu femei, fumezi, bei. Dacă venea la echipă și dacă mergea la băutură, se trăgea de șireturi cu mine”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale
Observator
Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
Fanatik.ro
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
17:00
Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
16:55
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 noiembrie
16:51
Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți
16:41
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1
16:30
LIVE VIDEOSingura sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Braziliei e ACUM
16:28
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri