"Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!" Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu - Antena Sport

Gigi Becali a oferit toate detaliile negocierilor pe care Louis Munteanu le-a avut cu FCSB. Finanţatorul a ajuns să vorbească şi cu tatăl jucătorului cotat la 5 milioane de euro.
Atacantul de 23 de ani a cerut iniţial 45.000 de euro, dar suma a ajuns apoi la 60.000 de euro, lucru refuzat de Becali.
Gigi Becali, negocieri cu Louis Munteanu
“Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Am fost la biserică și am zis. ‘Doamne, tu să hotărăști dacă e ceva’. Era 99%, tot, tot, tot. Când am ieșit de la biserică am întrebat dacă jucătorii sunt la București.
L-am întrebat pe Meme, trebuia să fie la vizita medicală că nu-i luam așa aiurea. Trebuia să dau toți banii într-o zi, pe loc. Am zis că banii îi dau cu o zi înainte. Nu-i problemă, dar treaba e că atunci când am ieșit a fost un semn, ca să vezi Dumnezeu. L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare.
L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’.
Lasă că nu se supără Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Puteam să fac cum am făcut cu Tănase. A luat un milion anul trecut. Facilități de premiere. Dacă Tănase a cerut 35.000 de euro și i-am zis că de 30.000 de euro nu sar.
Încă nu sar de 30.000 de euro pe lună la FCSB. Olaru are salariu de 20.000 de euro salariu. Dacă vrei 31.000 de euro nu îți dau, baremul e de 30.000. În următorii ani trebuie să ajungem la 40.000 de euro lunar. Trebuie să urcăm niște trepte.
Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: ‘Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos’. (n.r. râde) Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul.
Mie mi-a plăcut tupeul lui, dar după a ajuns la obrăznicie. Când un fotbalist are tupeu e bine, că are tupeu și la gol, dar să nu sară linia. A căzut în obrăznicie. Ca atare, când un jucător e obraznic el nici fotbal nu va juca. Jucătorul, la modul general, va înjura, nu mai ții cont de antrenamente, umbli cu femei, fumezi, bei. Dacă venea la echipă și dacă mergea la băutură, se trăgea de șireturi cu mine”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
