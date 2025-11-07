Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit” - Antena Sport

Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, din finalul preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul cu Bosnia se va disputa pe 15 noiembrie, iar cel cu San Marino trei zile mai târziu, fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la 21:45.
Adrian Mutu nu s-a declarat surprins de absența lui Nicolae Stanciu din lotul național. Căpitanul „tricolorilor” abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren și la acțiunea României de luna trecută.
Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu
De asemenea, „Briliantul” a oferit declarații și despre absența lui Alexandru Dobre. Mijlocașul Rapidului nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu, selecționerul mizând la această acțiune a naționalei pe Claudiu Petrila, colegul lui Dobre din Giulești.
„(n.r. – E o surpriză că nu a fost convocat Stanciu?) Nu, înțeleg că e accidentat. Dacă este apt, este o surpriză. Stanciu poate, în calitate de căpitan, să aducă un plus și când stă pe bancă. E o surpriză, dacă el nu are probleme, că nu e convocat. În schimb, sunt curios cu cine va juca la mijlocașul terenului. Eu nu sunt de acord cu faptul, că dacă am bătut Austria, să le dăm credit celor care au jucat. A trecut ceva timp de atunci și la mijlocul terenului mi se pare că Olaru este cel mai în formă, el nu ar trebui să lipsească. Ar trebui să profiți de forma actuală a unui astfel de jucător.
(n.r. – E o surpriză că Dobre nu a mai fost convocat?) Păi nu… Are două meciuri, două dușuri la echipa națională. Mircea Lucescu îi dă șanse și lui Petrila, a avut evoluții bune. Petrila e un jucător foarte bun în 1 versus 1 și e excelent pe partea de contra-atac. De ce spun că Dobre nu este o surpriză? Fără a-i lua din merite, el nu este un jucător cu ștate vechi la echipa națională, nu se compară cu Stanciu la performanțele de la echipa națională.
Dobre are câteva meciuri, am glumit cu cele două dușuri, dar e un jucător nou-convocat. Ceea ce ar trebui să-i dea lui de gândit, dacă vrea să devină unul dintre jucătorii indispensabili, ar trebui să-și ridice mult mai mult nivelul”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.
Lotul naționalei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
- Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți
- Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! “Federația a fost complice”
- Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins”
- Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul făcut de FRF
- Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia!