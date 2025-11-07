Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit”

Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 16:20

Comentarii
Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: Să-i dea de gândit”

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, din finalul preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul cu Bosnia se va disputa pe 15 noiembrie, iar cel cu San Marino trei zile mai târziu, fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la 21:45. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu nu s-a declarat surprins de absența lui Nicolae Stanciu din lotul național. Căpitanul „tricolorilor” abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren și la acțiunea României de luna trecută. 

Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu 

De asemenea, „Briliantul” a oferit declarații și despre absența lui Alexandru Dobre. Mijlocașul Rapidului nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu, selecționerul mizând la această acțiune a naționalei pe Claudiu Petrila, colegul lui Dobre din Giulești. 

„(n.r. – E o surpriză că nu a fost convocat Stanciu?) Nu, înțeleg că e accidentat. Dacă este apt, este o surpriză. Stanciu poate, în calitate de căpitan, să aducă un plus și când stă pe bancă. E o surpriză, dacă el nu are probleme, că nu e convocat. În schimb, sunt curios cu cine va juca la mijlocașul terenului. Eu nu sunt de acord cu faptul, că dacă am bătut Austria, să le dăm credit celor care au jucat. A trecut ceva timp de atunci și la mijlocul terenului mi se pare că Olaru este cel mai în formă, el nu ar trebui să lipsească. Ar trebui să profiți de forma actuală a unui astfel de jucător. 

(n.r. – E o surpriză că Dobre nu a mai fost convocat?) Păi nu… Are două meciuri, două dușuri la echipa națională. Mircea Lucescu îi dă șanse și lui Petrila, a avut evoluții bune. Petrila e un jucător foarte bun în 1 versus 1 și e excelent pe partea de contra-atac. De ce spun că Dobre nu este o surpriză? Fără a-i lua din merite, el nu este un jucător cu ștate vechi la echipa națională, nu se compară cu Stanciu la performanțele de la echipa națională. 

Reclamă
Reclamă

Dobre are câteva meciuri, am glumit cu cele două dușuri, dar e un jucător nou-convocat. Ceea ce ar trebui să-i dea lui de gândit, dacă vrea să devină unul dintre jucătorii indispensabili, ar trebui să-și ridice mult mai mult nivelul”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro. 

Lotul naționalei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino 

PORTARI 

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); 

Schema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din GalațiSchema prin care ar fi fost delapidați 300 de milioane de euro la combinatul din Galați
Reclamă

FUNDAȘI 

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6); 

MIJLOCAȘI 

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0); 

ATACANȚI 

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1). 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale
Observator
Imagini cheie ridicate de polițiști după accidentul din Capitală. Martorii contrazic declaraţiile oficiale
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
Fanatik.ro
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător!
17:00
Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
16:55
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 noiembrie
16:51
Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți
16:41
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1
16:30
LIVE VIDEOSingura sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Braziliei e ACUM
16:28
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri