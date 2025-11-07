Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit” - Antena Sport

Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, din finalul preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul cu Bosnia se va disputa pe 15 noiembrie, iar cel cu San Marino trei zile mai târziu, fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la 21:45.

Adrian Mutu nu s-a declarat surprins de absența lui Nicolae Stanciu din lotul național. Căpitanul „tricolorilor” abia a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren și la acțiunea României de luna trecută.

De asemenea, „Briliantul” a oferit declarații și despre absența lui Alexandru Dobre. Mijlocașul Rapidului nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu, selecționerul mizând la această acțiune a naționalei pe Claudiu Petrila, colegul lui Dobre din Giulești.

„(n.r. – E o surpriză că nu a fost convocat Stanciu?) Nu, înțeleg că e accidentat. Dacă este apt, este o surpriză. Stanciu poate, în calitate de căpitan, să aducă un plus și când stă pe bancă. E o surpriză, dacă el nu are probleme, că nu e convocat. În schimb, sunt curios cu cine va juca la mijlocașul terenului. Eu nu sunt de acord cu faptul, că dacă am bătut Austria, să le dăm credit celor care au jucat. A trecut ceva timp de atunci și la mijlocul terenului mi se pare că Olaru este cel mai în formă, el nu ar trebui să lipsească. Ar trebui să profiți de forma actuală a unui astfel de jucător.

(n.r. – E o surpriză că Dobre nu a mai fost convocat?) Păi nu… Are două meciuri, două dușuri la echipa națională. Mircea Lucescu îi dă șanse și lui Petrila, a avut evoluții bune. Petrila e un jucător foarte bun în 1 versus 1 și e excelent pe partea de contra-atac. De ce spun că Dobre nu este o surpriză? Fără a-i lua din merite, el nu este un jucător cu ștate vechi la echipa națională, nu se compară cu Stanciu la performanțele de la echipa națională.