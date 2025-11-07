Farul - FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1 - Antena Sport

Farul Constanța – FC Botoșani este al doilea meci din cadrul etapei cu numărul 16 din Liga 1. Liderul campionatului are parte de o deplasare grea în prima rundă a returului sezonului regulat. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro.
Botoșănenii au pierdut un singur meci în acest sezon, iar eșecul datează din 4 august, de la acel joc disputat contra Rapidului, pe stadionul Giulești.
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30) – Echipele probabile
- FARUL: Buzbuchi – Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu
- FC BOTOȘANI: Anestis – Friday, Miron, Diaw, Creț – Petro, Bordeianu – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk. Antrenor: Leo Grozavu
FC Botoșani, un singur eșec în acest sezon
FC Botoșani se află la cel mai bun sezon din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Înainte de începerea returului, moldovenii se află pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.
Leo Grozavu a reușit să construiască o echipă ultra-ofensivă și competitivă, însă deplasarea de la Ovidiu se anunță a fi una destul de complicată. Constănțenii au pierdut un singur meci pe teren propriu în actuala ediție de campionat.
- Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off”
- Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel
- “Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu
- Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19
- Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB