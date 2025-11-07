Când se joacă FCSB - Dinamo și Univ. Craiova - CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19 - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent programul etapelor cu numărul 18 și 19 din Liga 1, iar astfel se cunosc datele și orele exacte pentru derby-urile dintre FCSB și Dinamo, respectiv Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Partida dintre elevii lui Charalambous și Kopic va avea loc pe 6 decembrie de la ora 20:30, în timp ce duelul din Bănie se va disputa la o zi distanță.

Programul etapelor 18 și 19 din Liga 1

A treia etapă din returul sezonului regular începe cu duelul de vineri, 28 noiembrie, dintre Rapid și Csikszereda. Dinamo o întâlnește de la 20:45 pe Oțelul Galați, în timp ce FCSB o va întâlni pe Farul în deplasare duminică de la 20:30.

Universitatea Craiova închide etapa cu meciul contra Universității Cluj care va avea loc luni de la ora 19:00. Runda cu numărul 19 va începe cu duelul nou-promovatelor Csikszereda și FC Argeș, care se vor întâlni vineri, 5 decembrie, de la 20:30.

Derby-ul etapei, FCSB – Dinamo, are loc sâmbătă de la 20:30, iar Universitatea Craiova joacă duminică de la aceeași oră cu CFR Cluj, potrivit lpf.ro. Rapid și actualul lider, FC Botoșani, închid etapa a 19-a, luni, de la ora 20:30.