Când se joacă FCSB - Dinamo și Univ. Craiova - CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19 - Antena Sport

Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19

Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 14:25

Comentarii
Fotografie din meciul dintre Dinamo și FCSB / Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent programul etapelor cu numărul 18 și 19 din Liga 1, iar astfel se cunosc datele și orele exacte pentru derby-urile dintre FCSB și Dinamo, respectiv Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Partida dintre elevii lui Charalambous și Kopic va avea loc pe 6 decembrie de la ora 20:30, în timp ce duelul din Bănie se va disputa la o zi distanță.

Programul etapelor 18 și 19 din Liga 1

A treia etapă din returul sezonului regular începe cu duelul de vineri, 28 noiembrie, dintre Rapid și Csikszereda. Dinamo o întâlnește de la 20:45 pe Oțelul Galați, în timp ce FCSB o va întâlni pe Farul în deplasare duminică de la 20:30.

Universitatea Craiova închide etapa cu meciul contra Universității Cluj care va avea loc luni de la ora 19:00. Runda cu numărul 19 va începe cu duelul nou-promovatelor Csikszereda și FC Argeș, care se vor întâlni vineri, 5 decembrie, de la 20:30.

Derby-ul etapei, FCSB – Dinamo, are loc sâmbătă de la 20:30, iar Universitatea Craiova joacă duminică de la aceeași oră cu CFR Cluj, potrivit lpf.ro. Rapid și actualul lider, FC Botoșani, închid etapa a 19-a, luni, de la ora 20:30.

Programul complet al etapelor 18 și 19

Etapa a 18-a

Vineri, 28 noiembrie

  • Ora 20.30 FC Rapid – FK Csikszereda

Sâmbătă, 29 noiembrie

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
  • Ora 16.30 FC Argeș – CFR Cluj
  • Ora 20.45 Dinamo – Oțelul Galați

Duminică, 30 noiembrie

  • Ora 15.00 FC Hermannstadt – UTA Arad
  • Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Botoșani
  • Ora 20.30 Farul Constanța – FCSB

Luni, 1 decembrie

  • Ora 16.00 Petrolul Ploiești – Metaloglobus
  • Ora 19.00 Universitatea Cluj – Universitatea Craiova

Etapa a 19-a

Vineri, 5 decembrie

  • Ora 20.30 FK Csikszereda – FC Argeș

Sâmbătă, 6 decembrie

  • Ora 17.00 Oțelul Galați – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 FCSB – Dinamo

Duminică, 7 decembrie

  • Ora 15.00 UTA Arad – Petrolul Ploiești
  • Ora 17.30 Metaloglobus – Farul Constanța
  • Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR Cluj

Luni, 8 decembrie

  • Ora 17.30 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 FC Botoșani – FC Rapid
