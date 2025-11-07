Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl "ochise" pe mijlocașul de la FCSB - Antena Sport

Giovanni Becali, cunoscutul impresar român, a venit cu o dezvăluire incredibilă în cadrul unei emisiuni la care a participat. Potrivit agentului, Darius Olaru fusese luat în considerare de Jose Mourinho în vederea unui posibil transfer la Fenerbahce, atunci când “The Special One” pregătea echipa din Turcia.
Becali a recunoscut că în ciuda valorii arătate în sezonul trecut până la momentul accidentării, Olaru nu a primit nicio ofertă concretă din partea vreunui club. Au fost însă nume importante care s-au interesat de el, iar cel mai mare a fost Jose Mourinho, care îl “ochise” pe mijlocașul FCSB-ului pentru a veni la Fenerbahce.
Darius Olaru a fost pe lista lui Jose Mourinho la Fener
Darius Olaru a avut o primă jumătate de sezon 2024/25 foarte bună, după care s-a accidentat în pauza de iarnă într-un amical cu Hamburg și a stat pe bară restul sezonului. În perioada în care era în formă și marca sau oferea pase decisive până la momentul accidentării, mijlocașul intrase în vizorul lui Jose Mourinho, potrivit lui Giovanni Becali.
În cazul în care transferul fotbalistului care avea atunci 26 de ani s-ar fi concretizat, atunci FCSB ar fi încasat 5 milioane de euro, iar jucătorul un salariu de 1,2 milioane pe an, plus garanția că a dat lovitura carierei.
“N-a avut nicio ofertă sigură. (n.r. dacă a existat interes) De la o echipă importantă din Turcia, era prietenul meu antrenor (n.r. Mourinho). Mourinho tot a zis, dacă nu se accidenta…
A fost exact atunci după meciurile alea cu PAOK, lua și Gigi banii. 5 milioane nu erau bani? Și el (n.r. Olaru) să ia 1,2 milioane?“, a spus Giovanni Becali la fanatik.ro.
Merită menționat însă că Olaru nu a jucat în “dubla” cu PAOK din barajul pentru optimile UEL, ci doar în meciul din grupe în care mijlocașul a fost eliminat în minutul 56. Roș-albaștrii au câștigat acel meci cu scorul de 1-0. Între timp, Jose Mourinho a plecat de la Fenerbahce, iar acum o pregătește pe Benfica în Liga Portugal, competiție transmisă exclsuiv în AntenaPLAY.
- Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”
- Mihai Stoica l-a taxat pe Cristi Balaj, după ce acesta a acuzat FCSB-ul că trage de timp
- Cluburile din Liga 1 care au respectat regula ”5+6”. Ce presupune și ce pățesc echipele care nu o respectă
- Veste bună pentru Zeljko Kopic! Se pregătește intens la antrenamente și este aproape de revenire
- Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”