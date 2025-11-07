Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl "ochise" pe mijlocașul de la FCSB - Antena Sport

Giovanni Becali, cunoscutul impresar român, a venit cu o dezvăluire incredibilă în cadrul unei emisiuni la care a participat. Potrivit agentului, Darius Olaru fusese luat în considerare de Jose Mourinho în vederea unui posibil transfer la Fenerbahce, atunci când “The Special One” pregătea echipa din Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a recunoscut că în ciuda valorii arătate în sezonul trecut până la momentul accidentării, Olaru nu a primit nicio ofertă concretă din partea vreunui club. Au fost însă nume importante care s-au interesat de el, iar cel mai mare a fost Jose Mourinho, care îl “ochise” pe mijlocașul FCSB-ului pentru a veni la Fenerbahce.

Darius Olaru a fost pe lista lui Jose Mourinho la Fener

Darius Olaru a avut o primă jumătate de sezon 2024/25 foarte bună, după care s-a accidentat în pauza de iarnă într-un amical cu Hamburg și a stat pe bară restul sezonului. În perioada în care era în formă și marca sau oferea pase decisive până la momentul accidentării, mijlocașul intrase în vizorul lui Jose Mourinho, potrivit lui Giovanni Becali.

În cazul în care transferul fotbalistului care avea atunci 26 de ani s-ar fi concretizat, atunci FCSB ar fi încasat 5 milioane de euro, iar jucătorul un salariu de 1,2 milioane pe an, plus garanția că a dat lovitura carierei.

“N-a avut nicio ofertă sigură. (n.r. dacă a existat interes) De la o echipă importantă din Turcia, era prietenul meu antrenor (n.r. Mourinho). Mourinho tot a zis, dacă nu se accidenta…