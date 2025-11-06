Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a pierdut al treilea meci la rând în grupă, având doar trei puncte, după victoria din prima rundă, cu Go Ahead Eagles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu. Portarul campioanei a comis henț în careu și a fost eliminat.

Gigi Becali, prima reacție după Basel – FCSB 3-1

Gigi Becali l-a taxat pe Ștefan Târnovanu după gafa uluitoare făcută de acesta în meciul din Elveția. Patronul roș-albaștrilor nu și-a putut explica hențul incredibil făcut de portarul său, criticându-l și pentru reacția avută după eliminare.

„Voi dați vina pe Ngezana, dar acolo a fost vinovat Bîrligea. El s-a dat la o parte. El nu a stat în zid și ăsta îl trăgea de tricou. Dacă el rămâne acolo, mingea vine în el și nu are nicio problemă.

Nu contează asta, era greu.. În 10 oameni, ne distram cu ei dacă eram 11 la 11. Cum să faci așa ceva? El nici nu iese normal, Ngezana controla mingea acolo. Mai și ridici mâinile, păi ce vrei să faci?