Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a pierdut al treilea meci la rând în grupă, având doar trei puncte, după victoria din prima rundă, cu Go Ahead Eagles.
FCSB a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu. Portarul campioanei a comis henț în careu și a fost eliminat.
Gigi Becali, prima reacție după Basel – FCSB 3-1
Gigi Becali l-a taxat pe Ștefan Târnovanu după gafa uluitoare făcută de acesta în meciul din Elveția. Patronul roș-albaștrilor nu și-a putut explica hențul incredibil făcut de portarul său, criticându-l și pentru reacția avută după eliminare.
„Voi dați vina pe Ngezana, dar acolo a fost vinovat Bîrligea. El s-a dat la o parte. El nu a stat în zid și ăsta îl trăgea de tricou. Dacă el rămâne acolo, mingea vine în el și nu are nicio problemă.
Nu contează asta, era greu.. În 10 oameni, ne distram cu ei dacă eram 11 la 11. Cum să faci așa ceva? El nici nu iese normal, Ngezana controla mingea acolo. Mai și ridici mâinile, păi ce vrei să faci?
Eu rar văd.. nu am văzut în Europa.. Mă mai uit și eu, dar nu văd așa greșeli nebunești. Cum să faci așa ceva? Înseamnă că ori ai emoții prea mari, ori nu mai e mintea cu tine. Am băgat doi jucători care puteau să scoată ceva. A intrat Edjouma, am zis poate face ceva. Șut nu recupera nimic la mijlocul terenului. Șut era aerian pe acolo.
S-a întâmplat de la el, pas greșit. La faza primului gol. El dă pas la adversar, că el vrea să paseze filtrant pe culoar. Ori dai așa, ori dai pas la adversar. A mai avut una, s-a coțăit cu o minge pe la mijlocul terenului. Săracul e aerian”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Basel – FCSB 3-1.
FCSB, învinsă de Basel
La Basel, pe St. Jakob Park, bucureştenii au început cu lovitura de cap a lui Tănase, respinsă în corner de portarul gazdelor, Hitz, însă a continuat cum nu se putea mai prost pentru elevii lui Elias Charalambous. Târnovanu a ieşit să-l blocheze pe Broschinski, a comis henţ şi a primt cartonaşul roşu, în minutul 12, fiind eliminat. Antrenorul bucureştenilor a fost nevoit să reconfigureze sistemul şi, în minutul 18, Ngezana a comis henţ în careu, iar Basel a primit penalti după verificarea VAR. A transformat Xherdan Shaqiri şi a deschis scorul. Roş-albaştrii şi-au reluat încercările ofensive, iar Olaru a şutat la poartă, în minutul 26, dar Hitz a apărat. Goalkeeperul gazdelor a scos un alt şut al lui Olaru, după trei minute, pentru ca Zima să respingă şutul lui Shaqiri, în minutul 41. Zima a scos şi la Leroy, în minutul 45, iar după un minut Graovac a intervenit la Soticek. Asaltul elveţian s-a încheiat cu şutul lui Metinho, din al şaselea minut al prelungirilor, respins de Zima şi la pauză a fost 1-0 pentru Basel.
FCSB a egalat în minutul 57, după o fază frumoasă reuşită de Olaru, care l-a învins pe Hitz cu un şut superb, din careu. Elveţienii au preluat conducerea în minutul 73. Traore a şutat, nu foarte puternic, de la distanţă, mingea a lovit bara şi a deviat apoi în faţa porţii, după ce a atins piciorul lui Zima, iar Shaqiri a înscris. Hitz a intervenit la şutul lui Miculescu, în minutul 79, scăpând mingea în faţă, apoi scos la încercarea lui Bîrligea. FC Basel s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, după ce Ibrahim Salah a marcat în minutul 88, şi FCSB rămâne cu trei puncte în grupa din Europa League, pierzând al treilea meci consecutiv.
- Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu”
- „Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat
- David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”
- Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
- “Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”