Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României - Antena Sport

Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României

Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României

Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României

Radu Constantin Publicat: 6 noiembrie 2025, 18:11

Comentarii
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României

Sursa foto: Profimedia

Istoria lui Mircea Lucescu continuă şi se poate încununa cu o calificarea la Mondial, cu repretentativa României. La 80 de ani împliniţi, “Il Luce” se poate lăuda cu performanţe incredibile în carieră. El are un palmares uriaș, de 35 de trofee câștigate. La acest capitol, românul de 80 de ani e depășit doar de alți doi antrenori grei, Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (36).

Cu siguranţă când alţii îşi plimbă nepoţii, Mircea Lucescu ne dă tuturor o lecţie de longevitate şi pasiune pentru muncă. Mulţi se întreabă care e secretul tehnicianului de face faţă la 80 de ani stresului de a conduce o primă repretentativă? Pe lângă experienţa vastă, Lucescu ştie şi cum trebuie să-şi controleze mesele. Un fost bucătar, pe care Lucescu îl avea la Şahtior, a povestit ce cereri la mese avea tehnicianul atât pentru el, cât şi pentru fotbalişti. Carnea de porc era interzisă, iar antrenorul evita mănâncare şi băuturile care conţineau conservanţi. În schimb, tot ce consuma Lucescu era proaspăt! Alimentele care rămâneau peste noapte, erau aruncate! Din dieta actualului selecţioner nu lipseau nici salatele. Sucurile şi chipsurile la fel erau interzise!

„Cumpărăm produse proaspete, doar pentru ziua în curs, ca să nu mai rămână nimic peste noapte. Jucătorii au nevoie zilnic de aproximativ 7.000 de calorii. În meniu avem frecvent piure de cartofi sau cartofi copţi”, povestea bucătarul lui Şahtior. Fructele preferate pentru Lucescu erau: “În schimb, mănâncă fructe la discreţie, cum ar fi banane, piersici, struguri”. 

Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial

Mircea Lucescu rămâne în cursa pentru a bifa un record mondial: să fie cel mai în vârstă antrenor care a condus de pe bancă o echipă! Ca să bată recordul mondial, selecţionerul României trebuie să stea pe bancă la meciul de baraj, din martie. Atunci Lucescu va avea 80 de ani și 210 zile, şi astfel va bate actuala performanţă înregistrată a lui Otto Pfister, care, potrivit Wikipedia, a antrenat până când avea 80 de ani si 123 de zile.

Mircea Lucescu are un strănepot care joacă fotbal la Rapid

Familia lui Lucescu senior a ajuns la a 4-a generaţie! Astfel, Lucescu se bucură deja de strănepoţi. Lucio, strănepotul lui Mircea Lucescu și totodată nepotul lui Răzvan Lucescu, continuă tradiția familiei și într-o zi ar putea juca fotbal la nivel mare. Lucio este fiul lui Marilu, fata lui Răzvan, căsătorită cu un profesor universitar peruvian. Băiatul are sapte ani și jumătate şi a fost legitimat la grupele de juniori de la Rapid. Pe lângă faptul că e la Rapid, Lucio merge și la „Școala de Fotbal Narcis Răducan”, acolo unde se bucură de pregătire suplimentară pe care i-o asigură fostul jucător al Stelei. Doar Răzvan Lucescu a îmbrăcat pasiunea tatălui, nu şi ce doi copii ai lui: Matei şi Marilou. Matei n-a făcut deloc fotbal, iar în ultimii ani a intrat în afaceri, și-a deschis o fabrică de bere, în care a investit peste două milioane de euro.

Comentarii


