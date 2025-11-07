Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 16:09

Gigi Becali și jucătorii de la FCSB / Colaj Antena Sport

Gigi Becali l-a luat la țintă pe Adrian Șut după eșecul de la Basel și a transmis că mijlocașul iese din echipa de start, cel puțin pentru meciul cu Hermannstadt, din etapa a 16-a a Ligii 1.

Patronul campioanei României a dezvăluit care va fi primul 11 al roș-albaștrilor pentru partida din acest weekend și cine îi ia locul lui Șut la centrul terenului.

Gigi Becali îl scoate pe Adrian Șut din echipă

După ce echipa sa a pierdut pe terenul celor de la Basel în UEFA Europa League, Gigi Becali a luat decizia de a-l scoate din primul 11 pe Adrian Șut, unul dintre oamenii de bază ai roș-albaștrilor din ultimele două sezoane.

Pentru partida de la Hermannstadt, din etapa cu numărul 16 a Ligii 1, patronul celor de la FCSB a dezvăluit pe ce jucători va miza din primul minut al confruntării.

„Toată echipa mea. Cissoti, Olaru, Miculescu, Thiam, atacant, că Bîrligea a alergat mult, Tănase, Lixandru. Trebuie să bată. În poartă Târnovanu, nu am treabă cu el, a făcut o greșeală. Una e când greșești, alta e când o ții ca Șut.

O să joace Graovac în dreapta, pentru că Pantea stă, a luat galbene multe. Pantea a ajuns fundașul pe care îl doream, tanc, buldog. A început să paseze, să dribleze. Are din alea de fotbalist”, a explicat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Cum va arăta echipa de start a FCSB-ului la Hermannstadt: Târnovanu – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Cisotti, Olaru, Miculescu – Thiam.

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
