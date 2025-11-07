Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel - Antena Sport

Gigi Becali l-a luat la țintă pe Adrian Șut după eșecul de la Basel și a transmis că mijlocașul iese din echipa de start, cel puțin pentru meciul cu Hermannstadt, din etapa a 16-a a Ligii 1.

Patronul campioanei României a dezvăluit care va fi primul 11 al roș-albaștrilor pentru partida din acest weekend și cine îi ia locul lui Șut la centrul terenului.

Gigi Becali îl scoate pe Adrian Șut din echipă

După ce echipa sa a pierdut pe terenul celor de la Basel în UEFA Europa League, Gigi Becali a luat decizia de a-l scoate din primul 11 pe Adrian Șut, unul dintre oamenii de bază ai roș-albaștrilor din ultimele două sezoane.

Pentru partida de la Hermannstadt, din etapa cu numărul 16 a Ligii 1, patronul celor de la FCSB a dezvăluit pe ce jucători va miza din primul minut al confruntării.

„Toată echipa mea. Cissoti, Olaru, Miculescu, Thiam, atacant, că Bîrligea a alergat mult, Tănase, Lixandru. Trebuie să bată. În poartă Târnovanu, nu am treabă cu el, a făcut o greșeală. Una e când greșești, alta e când o ții ca Șut.