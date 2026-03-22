“A fost o `răsplată`, un fel de pedeapsă!” Reacţie dură după autogolul antologic al lui Căbuz

Jovo Lukic nu a avut milă de piteşteni după ce FC Argeş – U Cluj 0-1 a fost decis de autogolul incredibil al lui Cătălin Căbuz, portarul care tocmai aflase că a fost convocat de urgenţă la lotul României pentru meciul cu Turcia.

Pe finalul partidei, Borţa a trimis o minge spre propriul portar, dar balonul a sărit din gazon exact în momentul în care Căbuz se pregătea să degajeze. Acesta a şters mingea care a intrat în poartă.

Atacantul bosniac de 27 de ani, cu 18 goluri marcate în acest sezon, a dat vina pe piteşteni, care ar fi refuzat să ude gazonul, pentru ca Şepcile Roşii să nu aibă un avantaj.

Reacţie dură după autogolul antologic al lui Cătălin Căbuz

”A fost o `răsplată`, pentru că n-au vrut să ude terenul şi, când au pasat portarului, mingea a sărit şi şi-au dat autogol, din fericire pentru noi.

E un fel de pedeapsă, karma. Mingea sărea în continuu, era greu de controlat, dar ce putem face? La fel a fost şi pentru ei, am luptat şi am luat cele trei puncte.