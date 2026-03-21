Home | Fotbal | Liga 1 | “Puteam să apăr şi eu azi!” Dani Coman, discurs dur după gafa lui Căbuz din FC Argeş – U Cluj 0-1: “Fotbalul se joacă în faţă”

“Puteam să apăr şi eu azi!” Dani Coman, discurs dur după gafa lui Căbuz din FC Argeş – U Cluj 0-1: “Fotbalul se joacă în faţă”

Alex Masgras Publicat: 21 martie 2026, 23:37

Puteam să apăr şi eu azi! Dani Coman, discurs dur după gafa lui Căbuz din FC Argeş – U Cluj 0-1: Fotbalul se joacă în faţă

Dani Coman / SPORT PICTURES

Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, nu l-a condamnat pe Cătălin Căbuz pentru gafa incredibilă din finalul meciului cu U Cluj, câştigat de “şepcile roşii” cu 1-0, dar nu şi-a ascuns dezamăgirea faţă de jocul prestat de echipa sa în meciul de sâmbătă seară de la Mioveni. Căbuz a gafat chiar în seara în care a fost convocat la naţională pentru barajul cu Turcia.

Coman se aşteaptă la mai mult de la jucătorii săi şi a recunoscut că este dezamăgit de faptul că FC Argeş nu a jucat cu mai mult curaj. Acesta se aşteaptă ca echipa sa să joace de acum fiecare meci rămas din play-off la victorie.

Dani Coman vrea mai mult de la FC Argeş, după înfrângerea cu U Cluj: “Trebuie să demonstrăm că suntem bărbaţi”

“Dezamăgit de rezultat. Cel mai rău îmi pare rău de greşeala făcută, pentru că nu au fost cu nimic peste noi. Am controlat repriza a doua aproape în totalitate. Diferenţa a făcut-o acea greşeală. Sunt de părere că fotbalul, din punctul meu de vedere, se joacă în faţă, nu în spate. Puteam fi mai curajoşi. Nu au fost multe ocazii de poartă. Cred că puteam să apăr şi eu azi, chiar dacă, trebuie să recunoaştem, am întâlnit o echipă bună. Sunt doi antrenori care îşi organizează echipele bine. Eram convins că va fi un astfel de meci, fără ocazii.

(n.r. l-a afectat convocarea?) Nu a fost o greşeală tehnică. A fost un ghinion. Nu a fost o greşeală de portar. A fost o greşeală de poziţionare a piciorului stâng. Dar prima greşeală e a lui Borţa. Fotbalul se joacă în faţă. Noi trebuia să punem presiune mai mare pe ei şi cred că aveam şanse mai mari. Sunt convins că Bogdan Andone şi Cristiano Bergodi au pregătit jocul să nu primească gol.

Sunt mulţumit de atitudinea avută. Sunt dezamăgit că îmi doresc mai mult. Trebuie să demonstrăm că suntem bărbaţi, ne trebuie mai mult. Nu ne ajuta cu nimic egalul. Trebuie să jucăm fiecare meci la victorie”, a declarat Dani Coman, la digisport.ro.

Clasamentul play-off-ului Ligii 1 după primele două etape

  • 1. U Cluj 33p (+2)
  • 2. Universitatea Craiova 33p (0)
  • 3. Rapid 31p (0)
  • 4. CFR Cluj 30p (0)
  • 5. FC Argeş 28p (0)
  • 6. Dinamo 26p (-2)
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit prin parbriz”
