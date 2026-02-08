"A funcţionat pedeapsa patronului?" Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima "dublă" a sezonului în Liga 1! - Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a reacţionat după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1 în meciul Oţelul – FCSB 1-4.
Bîrligea a marcat în minutele 31 şi 44. Mai întâi a finalizat din poziţie de 1 la 1 cu portarul Dur Bozoancă, după o pasă a lui Florin Tănase, iar apoi a marcat cu capul, după un corner bătut tot de Florin Tănase.
Daniel Bîrligea a vorbit despre “pedeapsa” din partea lui Gigi Becali
“Cred că era un meci vital și pentru noi și pentru ei. A fost greu la început, că au intrat motivați, cu atitudine, dar am reacționat foarte bine. Sunt mândru de toți colegii.
Nu contează cine dă goluri, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Important e să aducem cele trei puncte și să intrăm în play-off. Cu siguranță suntem mai aproape, fiecare își dorește să intre în play-off, că acolo se vor da bătăliile.
(n.r.: Te-a pedepsit patronul, a funcționat pedeapsa? Cum ai simțit acest lucru?) Am simțit-o pur și simplu stând acasă, gândindu-mă la familie. Eram concentrat să dau 100% pe teren. Da, nu cred că a fost pedeapsa soluția, a venit de la mine și de la persoanele care-mi sunt aproape.
Cred că sunt două meciuri foarte grele (n.r.: cu Universitatea Craiova, în cupă și campionat), foarte importante ambele. O să vină multă lume, vor fi două meciuri de play-off”, a declarat Daniel Bîrligea pentru digisport.ro.
Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro pe Daniel Bîrligea după ce a luat un roşu în urma unor proteste în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3, dar, recent, a renunţat la toate amenzile pe care le ordonase pentru jucătorii FCSB-ului.
Oţelul – FCSB 1-4
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.
Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.
Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.
