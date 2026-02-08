"A funcţionat pedeapsa patronului?" Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima "dublă" a sezonului în Liga 1! - Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a reacţionat după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1 în meciul Oţelul – FCSB 1-4.

Bîrligea a marcat în minutele 31 şi 44. Mai întâi a finalizat din poziţie de 1 la 1 cu portarul Dur Bozoancă, după o pasă a lui Florin Tănase, iar apoi a marcat cu capul, după un corner bătut tot de Florin Tănase.

Daniel Bîrligea a vorbit despre “pedeapsa” din partea lui Gigi Becali

“Cred că era un meci vital și pentru noi și pentru ei. A fost greu la început, că au intrat motivați, cu atitudine, dar am reacționat foarte bine. Sunt mândru de toți colegii.

Nu contează cine dă goluri, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Important e să aducem cele trei puncte și să intrăm în play-off. Cu siguranță suntem mai aproape, fiecare își dorește să intre în play-off, că acolo se vor da bătăliile.

(n.r.: Te-a pedepsit patronul, a funcționat pedeapsa? Cum ai simțit acest lucru?) Am simțit-o pur și simplu stând acasă, gândindu-mă la familie. Eram concentrat să dau 100% pe teren. Da, nu cred că a fost pedeapsa soluția, a venit de la mine și de la persoanele care-mi sunt aproape.