Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"A funcţionat pedeapsa patronului?" Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima "dublă" a sezonului în Liga 1! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1!

“A funcţionat pedeapsa patronului?” Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 februarie 2026, 22:56

Comentarii
A funcţionat pedeapsa patronului? Răspunsul lui Bîrligea după ce a reuşit prima dublă a sezonului în Liga 1!

Daniel Bîrligea / Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a reacţionat după ce a reuşit prima “dublă” a sezonului în Liga 1 în meciul Oţelul – FCSB 1-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea a marcat în minutele 31 şi 44. Mai întâi a finalizat din poziţie de 1 la 1 cu portarul Dur Bozoancă, după o pasă a lui Florin Tănase, iar apoi a marcat cu capul, după un corner bătut tot de Florin Tănase.

Daniel Bîrligea a vorbit despre “pedeapsa” din partea lui Gigi Becali

“Cred că era un meci vital și pentru noi și pentru ei. A fost greu la început, că au intrat motivați, cu atitudine, dar am reacționat foarte bine. Sunt mândru de toți colegii.

Nu contează cine dă goluri, poate să dea și Târnovanu de pe bancă. Important e să aducem cele trei puncte și să intrăm în play-off. Cu siguranță suntem mai aproape, fiecare își dorește să intre în play-off, că acolo se vor da bătăliile.

(n.r.: Te-a pedepsit patronul, a funcționat pedeapsa? Cum ai simțit acest lucru?) Am simțit-o pur și simplu stând acasă, gândindu-mă la familie. Eram concentrat să dau 100% pe teren. Da, nu cred că a fost pedeapsa soluția, a venit de la mine și de la persoanele care-mi sunt aproape.

Reclamă
Reclamă

Cred că sunt două meciuri foarte grele (n.r.: cu Universitatea Craiova, în cupă și campionat), foarte importante ambele. O să vină multă lume, vor fi două meciuri de play-off”, a declarat Daniel Bîrligea pentru digisport.ro.

Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro pe Daniel Bîrligea după ce a luat un roşu în urma unor proteste în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3, dar, recent, a renunţat la toate amenzile pe care le ordonase pentru jucătorii FCSB-ului.

Oţelul – FCSB 1-4

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.

"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
Reclamă

Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.

Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Observator
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia. Totul a costat o avere
Fanatik.ro
Ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia. Totul a costat o avere
23:50
4 jucători dispar din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Oţelul! Anunţul lui Gigi Becali
23:34
Lindsey Vonn a fost operată după căzătura horror de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026
23:32
“Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!
23:23
Răzvan Lucescu, egal în derby-ul oraşului Salonic, cu Aris. Locul pe care îl ocupă PAOK în clasament
23:23
“Zero șanse la titlu”. Cristi Chivu a uimit pe toată lumea după ce Inter a “zdrobit-o” pe Sassuolo cu 5-0
23:09
“De departe cel mai bun din România” Jucătorul ridicat în slăvi de Elias Charalambous după Oţelul – FCSB 1-4!
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 6 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”