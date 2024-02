"A ieşit soarele pe strada noastră!" Jucătorii lui Dinamo, euforici după ce au răpus-o pe Farul: "Un nou început!" - Antena Sport

Reclamă

„Am arătat ca o echipă, am fost uniţi, am luptat pentru fiecare minge şi s-a văzut rezultatul la final. Ne bucurăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu am rezolvat nimic deocamdată. Dar dacă rămânem la fel de uniţi, ne vom îndeplini obiectivul.

I-am surprins cu atitudine, agresivitate, un grup unit, cu toţii tragem pentru aceeaşi căruţă, ca să spun aşa. Noi vom lupta până la sfârşit, în fiecare meci, dacă vom juca aşa, vom rămâne în Liga 1.

Reclamă

Le mulţumim fanilor, mereu sunt alături de noi. Ne bucurăm enorm pentru această victorie, sper să fie un nou început.

Sunt fericiţi şi colegii, am uitat să ne mai bucurăm, în seara asta ne vom bucura şi de mâine începem din nou munca. Nu suntem noi cu Botoşani, încercăm să le prindem pe celelalte şi când se vor înjumătăţi punctele să avem o şansă reală”, a declarat Răzvan Patriche, conform digisport.ro.

Dennis Politic: „Ne bucurăm dacă ne ajută şi celelalte echipe!”

De asemenea, şi Dennis Politic a oferit declaraţii la finalul meciului. Unul dintre marcatorii meciului cu Farul a declarat că a „ieşit soarele” pe strada lui Dinamo, după victoria de la Ovidiu. Mijlocaşul a declarat că Dinamo se luptă doar cu ea în încercarea de a rămâne în Liga 1, însă se bucură şi când rivalele directe de la retrogradare se încurcă.

Reclamă 4 / 0/3

„Ne bucurăm foarte mult, a răsărit soarele pe strada noastră în sfârşit. Nici nu l-am văzut pe celălalt jucător, am încercat să împing mingea în poartă, mă bucur că am dat gol. Nu l-am văzut pe Toni (n.r. Borduşanu). Ne-am luptat de la început, ne-am simţit mai confortabil după golul doi, se simţea victoria. Dar nu ne-am culcat pe o ureche, am rămas concentraţi. I-am surprins cu agresivitatea, am încercat să câştigăm. Meritam, în multe meciuri am avut ghinion. Sperăm să fie începutul victoriilor, lucrăm cât mai mult la fiecare antrenament. Ne luptăm cu noi înşine, încercăm să luăm fiecare meci în parte, ne bucurăm dacă celelalte echipe ne ajută, dar ne uităm la noi”, a declarat Dennis Politic, conform digisport.ro.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...