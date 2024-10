Aaron Boupendza, mesaj categoric înainte de FCSB - Rapid: "Nu trebuie să facem calcule". Ce a zis despre titlul din Liga 1 - Antena Sport

Aaron Boupendza a avut un mesaj categoric înainte de FCSB – Rapid. Capul de afiş al etapei a 14-a din Liga 1 este reprezentat de duelul care va avea loc pe Arena Naţională, duminică seară.

Rapid a obţinut luni prima victorie pe teren propriu din acest sezon, într-un 5-0 cu Farul Constanţa. Victoria entuziasmantă din Giuleşti a adus multă încredere pentru jucătorii lui Marius Şumudică.

Aaron Boupendza, mesaj categoric înainte de FCSB – Rapid: „Nu trebuie să facem calcule”. Ce a zis despre titlul din Liga 1

Aaron Boupendza a debutat pentru giuleşteni chiar în duelul cu Farul Constanţa. El a fost adus a Rapid pentru a-l înlocui pe Albion Rrahmani, plecat în vară la Sparta Praga.

Atacantul din Gabon este convins că echipa sa se poate lupta la titlu şi că îşi poate reveni după începutul slab din acest sezon:

„Orice e posibil. Știm că nu am început bine, dar acum încercăm să ne redresăm. Trebuie să ne concentrăm, să luăm pas cu pas, să jucăm fiecare meci ca pe o finală. Nu trebuie să facem calcule. Trebuie să jucăm serios, să fim atenți. Rapid e o echipă mare, are istorie și trebuie să joace în Europa în fiecare an.