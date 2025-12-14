Norvegia, pentru a cincea oară campioană mondială la handbal feminin! Final de carieră pentru legendara Katrine Lunde - Antena Sport

Naţionala Norvegiei a câştigat, duminică, la Rotterdam, medalia de aur la Campionatul Mondial, după finala cu Germania, scor 23-20 (11-11). Medalia de aur este şi un cadou de rămas-bun pentru portarul Katrine Lunde, care s-a retras de la echipa naţională, la 45 de ani şi o carieră fantastică. Bronzul a revenit echipei Franţei. România s-a clasat pe locul 9.

Pentru Norvegia, care a jucat a 10-a finală din istoria sa, este al cincilea trofeu mondial, după cele obţinute în 1999, 2011, 2015 şi 2021.

La 45 de ani, portarul Katrine Lunde a fost ovaţionată îndelung, acesta fiind ultimul meci din cariera sa de succes la echipa naţională. A debutat în 2003 şi a adunat de atunci 25 de prezenţe la marile turnee finale, aducându-şi o contribuţie decisivă la cele 21 de medalii obţinute cu Norvegia, din care 13 de aur: trei la JO şi CM, şapte la CE.

Finala din 14 decembrie 2025 a reprezentat al 388-lea meci la naţională pentru Lunde, care a împlinit 45 de ani în 30 martie şi a declarat presei înaintea ”ultimului bal”: ”Mi-e teamă să-mi iau rămas-bun”.

