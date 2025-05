„Acum vorbesc ca acționar”. Gică Hagi l-a distrus pe Gabi Iancu: „E plătit regește și abia mergea” - Antena Sport

Gică Hagi a răbufnit la conferința de presă și a transmis că ia în calcul să se bazeze mai mult pe tineri jucători, fiind nemulțumit de cei pe care îi are în prezent sub comanda sa la Farul.

Ați văzut cum fac pe bancă? Trebuie să țip eu, să le zic unde trebuie să fie. Iar ei stau, se uită doar la minge, nu și dacă să se ducă la stânga sau la dreapta!

Iar avem 6 accidentați, nu se poate așa ceva! Din iarnă, am plătit lunar 30.000-40.000 de euro pentru jucători accidentați. Nu se poate așa ceva!! Eu trebuie să am grijă și de bugetul clubului. De aceea nu am adus jucători.

A venit Fabinho, de la scouting mi-au spus că e bun, dar nu-l bagă antrenorul și el nu poate să alerge. Toată lumea este mulțumită că sunt cele 3 puncte, dar nu merge așa la mine! Echipa trebuie să joace, să paseze, să alerge, nu așa!