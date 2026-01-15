Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adevărul despre schimbările făcute de Gigi Becali. Dezvăluirile unui fost antrenor de la FCSB: "Mai dă un telefon..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adevărul despre schimbările făcute de Gigi Becali. Dezvăluirile unui fost antrenor de la FCSB: “Mai dă un telefon…”

Adevărul despre schimbările făcute de Gigi Becali. Dezvăluirile unui fost antrenor de la FCSB: “Mai dă un telefon…”

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 8:42

Comentarii
Adevărul despre schimbările făcute de Gigi Becali. Dezvăluirile unui fost antrenor de la FCSB: Mai dă un telefon…

Chiar dacă mulţi antrenori de la FCSB au evitat să discute subiectul “schimbărilor”, Mihai Teja a spus deschis ce se întâmplă când Gigi Becali sună. Totuşi, Teja recunoate că dacă jucătorii au o evoluţie bună, patronul nu se implică la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„N-a fost greu să colaborez cu dânsul. Dacă ai dialog… Până la urmă suntem oameni. Fiecare dintre noi avem şi părţi mai puţin bune, dar şi părţi bune. Poţi să vorbeşti cu cineva, să ai un dialog şi prin argumente poţi să explici ce idei ai. Eu am colaborat bine cu domnul Becali, am avut dialog tot timpul. Întotdeauna a fost interesat de starea echipei. Foarte important, vorbeam la începutul săptămânii, mă întreba cum sunt băieţii, ce aş vrea să fac. De multe ori, spunea „Bine, tată, tu eşti antrenorul, tu decizi. Pentru asta ai făcut şcoală”. Nu era de negociere pentru că eu şi Mihai Pintilii, Charalambous şi cine a fost la FCSB, trebuie să îi antrenezi pe băieţi astfel încât să nu surprindă nimic. Indiferent ce se întâmplă. O schimbare, de exemplu. Dacă trebuie să intre Moruţan. El ştia ce să facă, indiferent de post, în orice situaţie. Trebuie să îi învăţăm să facă faţă fiecărei situaţii. Nu contează când intră, unde intră, ştiu ce au de făcut. Munca asta o fac eu şi alt antrenor la fiecare echipă. Jucătorul trebuie să ştie ce are de făcut la meci. Chiar dacă în unele momente, Gigi Becali mai face o schimbare, mai dă un telefon că nu i-a plăcut ăla, e momentul acela care nu i-a plăcut dânsului că jucătorul nu are formă sportivă bună”, a povestit Teja pentru Fanatik.ro.

Totuşi, Mihai Teja spune că experienţa la FCSB l-a făcut să se simtă antrenor.

„A fost extraordinar. Mi-aş dori tot timpul să antrenez la acest nivel. De-a lungul carierei mele de antrenor am antrenat echipe mici, care se băteau la evitarea retrogradării. Singura echipă mare pe care am antrenat-o a fost FCSB. Acolo m-am simţit antrenor, am avut toate condiţiile. Chiar a fost o experienţă foarte frumoasă din viaţa mea. Îmi doresc să antrenez echipe mari, să câştig cupe şi campionate pentru că la echipe mici e foarte greu să câştigi trofee. Ţin minte şi din vorbele unor mari antrenori. Dacă vrei să fii antrenor mare, trebuie să antrenezi echipe mari. Ai foarte multă calitate, ai anumite condiţii. La FCSB ne-am bătut până în ultima etapă cu CFR Cluj. Am pierdut la un punct campionatul. Putea fi o rampă de lansare mult mai mare, dar aşa a fost să fie. Trebuie să luăm viaţa cum ne este dată”, a mai spus Teja.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump
Fanatik.ro
Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump
8:36
Maroc – Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni
8:26
Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open
8:21
Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter – Lecce. “Culege roadele acestei mișcări curajoase”
8:20
Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid: “Visam de când eram mic la așa ceva”
8:05
Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide după un meci de peste 3 ore
0:05
Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 3 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB