Adevărul despre schimbările făcute de Gigi Becali. Dezvăluirile unui fost antrenor de la FCSB: "Mai dă un telefon..." - Antena Sport

Chiar dacă mulţi antrenori de la FCSB au evitat să discute subiectul “schimbărilor”, Mihai Teja a spus deschis ce se întâmplă când Gigi Becali sună. Totuşi, Teja recunoate că dacă jucătorii au o evoluţie bună, patronul nu se implică la echipă.

„N-a fost greu să colaborez cu dânsul. Dacă ai dialog… Până la urmă suntem oameni. Fiecare dintre noi avem şi părţi mai puţin bune, dar şi părţi bune. Poţi să vorbeşti cu cineva, să ai un dialog şi prin argumente poţi să explici ce idei ai. Eu am colaborat bine cu domnul Becali, am avut dialog tot timpul. Întotdeauna a fost interesat de starea echipei. Foarte important, vorbeam la începutul săptămânii, mă întreba cum sunt băieţii, ce aş vrea să fac. De multe ori, spunea „Bine, tată, tu eşti antrenorul, tu decizi. Pentru asta ai făcut şcoală”. Nu era de negociere pentru că eu şi Mihai Pintilii, Charalambous şi cine a fost la FCSB, trebuie să îi antrenezi pe băieţi astfel încât să nu surprindă nimic. Indiferent ce se întâmplă. O schimbare, de exemplu. Dacă trebuie să intre Moruţan. El ştia ce să facă, indiferent de post, în orice situaţie. Trebuie să îi învăţăm să facă faţă fiecărei situaţii. Nu contează când intră, unde intră, ştiu ce au de făcut. Munca asta o fac eu şi alt antrenor la fiecare echipă. Jucătorul trebuie să ştie ce are de făcut la meci. Chiar dacă în unele momente, Gigi Becali mai face o schimbare, mai dă un telefon că nu i-a plăcut ăla, e momentul acela care nu i-a plăcut dânsului că jucătorul nu are formă sportivă bună”, a povestit Teja pentru Fanatik.ro.

Totuşi, Mihai Teja spune că experienţa la FCSB l-a făcut să se simtă antrenor.

„A fost extraordinar. Mi-aş dori tot timpul să antrenez la acest nivel. De-a lungul carierei mele de antrenor am antrenat echipe mici, care se băteau la evitarea retrogradării. Singura echipă mare pe care am antrenat-o a fost FCSB. Acolo m-am simţit antrenor, am avut toate condiţiile. Chiar a fost o experienţă foarte frumoasă din viaţa mea. Îmi doresc să antrenez echipe mari, să câştig cupe şi campionate pentru că la echipe mici e foarte greu să câştigi trofee. Ţin minte şi din vorbele unor mari antrenori. Dacă vrei să fii antrenor mare, trebuie să antrenezi echipe mari. Ai foarte multă calitate, ai anumite condiţii. La FCSB ne-am bătut până în ultima etapă cu CFR Cluj. Am pierdut la un punct campionatul. Putea fi o rampă de lansare mult mai mare, dar aşa a fost să fie. Trebuie să luăm viaţa cum ne este dată”, a mai spus Teja.