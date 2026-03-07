Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: "România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu" - Antena Sport

Închide meniul
Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu”

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 16:12

Mihăiţă Pleşan afirma vineri că FCSB putea să-l transfere pe Carlos Mora, dar Meme Stoica s-a opus. Managerul a reacţionat ferm. „Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, spunea Meme Stoica. Sâmbătă, Pleșan a recunoscut că jucătorul nu i-a fost propus lui Meme Stoica, ci altor oameni din club.

El a lasant un atac dur la adrea lui Meme Stoica. Ce a scris fostul jucător al Universităţii Craiova.

„Nu mi-aș fi dorit să ajungem aici, dar poate fi o lecție de umilință pentru cei obișnuiți să spună ce vor, când vor, fără repercusiuni. Ori România duce lipsa de orice, dar de șmecheri, nu.

Referitor la comentariile domnului Mihai ‘Meme’ Stoica, care s-a simțit vizat de declarațiile mele din emisiunea de la Fanatik (link în comentarii), fac următoarele precizări:

De-a lungul timpului (recte, ultimii 2-3 ani), am propus un număr însemnat de jucători unui număr la fel de însemnat de echipe – atât din Liga 1, cat și din alte campionate profesioniste de fotbal din întreaga lume. Am deci suficientă ‘cazuistică’ pentru a compara cu ce am văzut în relația cu clubul FCSB.

Evident că, printre multele cluburi la care fac referire în paragraful anterior, se numără și FCSB, reprezentat de Mihai ‘Meme’ Stoica.

Domnia sa a primit, precum alți președinți din România, un număr de jucători din partea mea, cu titlu de oportunitate. I-a numit el pe o parte în deja celebra postare.

Ce uită să menționeze Mihai ‘Meme’ Stoica este că, dacă ar fi avut interesul să revină cu feedback privitor la jucătorii pe care i-am propus, fotbaliști de valoarea lui Mora, Maldonado, Florucz, Paradella etc., ar fi putut, bine-merci, să ajungă și la FCSB.

Lipsa de interes din partea domniei sale m-a determinat, evident, să încerc să iau legătură cu alte persoane din cadrul organizației FCSB, pe care n-am să le numesc, din respect pentru domniile lor.

Din acest motiv poate domnul Mihai ‘Meme’ Stoica nu este la curent cu toate oportunitățile care au fost prezentate echipei pe care o conduce”, a scris Pleșan în mesajul de pe Facebook.

 

