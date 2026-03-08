Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns "Briliantul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns “Briliantul”

Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns “Briliantul”

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 16:12

Comentarii
Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns Briliantul

Adrian Mutu - Gigi Becali / Colaj Profimedia + AntenaSport

Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după eșecul din ultima etapă a sezonului regulat, iar Gigi Becali se vede nevoit să caute alt antrenor. Recent, Adrian Mutu a fost întrebat ce ar face dacă patronul roș-albaștrilor l-ar suna să preia echipa, iar răspunsul său a fost unul negativ.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a rămas fără antrenor principal după eșecul categoric suferit în fața Universității Cluj, scor 1-3. Elias Charalambous, alături de Mihai Pintilii, și-au anunțat demisia de la campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 după un sezon regulat în care au ratat pentru prima dată în istoria formației accederea în play-off.

Gigi Becali a rămas fără o variantă de antrenor. Mutu nu vine la FCSB

În contextul deciziei luate de cei doi antrenori ai FCSB-ului, Becali a declarat că ar vrea să îl aducă pe Mirel Rădoi la echipă, în timp ce Dumitru Dragomir l-a sfătuit să aleagă între finul său și Adrian Mutu. Cel din urmă chiar a fost prezent în cadrul unei emisiuni duminică după-amiază și a primit următoarea întrebare: “Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?“.

“Briliantul” a dat un răspuns categoric și a transmis că nu ia în considerare să vină la formația roș-albastră: “Îi răspund, dar nu merg!“, potrivit sport.ro. Alegerea făcută de Mutu nu e neapărat una surprinzătoare, în condițiile în care a mai spus și în trecut că nu ar veni la echipa roș-albastră din cauza modului în care Gigi Becali controlează clubul.

Peste câteva zile se va împlini un an întreg de când Adrian Mutu nu a mai fost pe banca tehnică a unei echipe. Ultimul club pregătit a fost Petrolul, la cârma căruia a stat între luna decembrie a anului 2024 și martie 2025, perioadă în care a adunat 10 meciuri.

Reclamă
Reclamă

Ce a mai spus Adrian Mutu despre situația de la FCSB

Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie – demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor“.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”
16:11
România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European
15:54
FotoCum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
15:14
Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
15:10
Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea
15:00
Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova
14:59
Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”