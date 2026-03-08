Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns "Briliantul" - Antena Sport

Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după eșecul din ultima etapă a sezonului regulat, iar Gigi Becali se vede nevoit să caute alt antrenor. Recent, Adrian Mutu a fost întrebat ce ar face dacă patronul roș-albaștrilor l-ar suna să preia echipa, iar răspunsul său a fost unul negativ.
FCSB a rămas fără antrenor principal după eșecul categoric suferit în fața Universității Cluj, scor 1-3. Elias Charalambous, alături de Mihai Pintilii, și-au anunțat demisia de la campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 după un sezon regulat în care au ratat pentru prima dată în istoria formației accederea în play-off.
Gigi Becali a rămas fără o variantă de antrenor. Mutu nu vine la FCSB
În contextul deciziei luate de cei doi antrenori ai FCSB-ului, Becali a declarat că ar vrea să îl aducă pe Mirel Rădoi la echipă, în timp ce Dumitru Dragomir l-a sfătuit să aleagă între finul său și Adrian Mutu. Cel din urmă chiar a fost prezent în cadrul unei emisiuni duminică după-amiază și a primit următoarea întrebare: “Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?“.
“Briliantul” a dat un răspuns categoric și a transmis că nu ia în considerare să vină la formația roș-albastră: “Îi răspund, dar nu merg!“, potrivit sport.ro. Alegerea făcută de Mutu nu e neapărat una surprinzătoare, în condițiile în care a mai spus și în trecut că nu ar veni la echipa roș-albastră din cauza modului în care Gigi Becali controlează clubul.
Peste câteva zile se va împlini un an întreg de când Adrian Mutu nu a mai fost pe banca tehnică a unei echipe. Ultimul club pregătit a fost Petrolul, la cârma căruia a stat între luna decembrie a anului 2024 și martie 2025, perioadă în care a adunat 10 meciuri.
Ce a mai spus Adrian Mutu despre situația de la FCSB
“Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie – demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.
Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor“.
- Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
- Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova
- Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale”
- Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului
- “Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni