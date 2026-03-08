Adrian Mutu, întrebat direct ce face dacă Gigi Becali îl sună să vină la FCSB. Cum a răspuns "Briliantul" - Antena Sport

Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după eșecul din ultima etapă a sezonului regulat, iar Gigi Becali se vede nevoit să caute alt antrenor. Recent, Adrian Mutu a fost întrebat ce ar face dacă patronul roș-albaștrilor l-ar suna să preia echipa, iar răspunsul său a fost unul negativ.

FCSB a rămas fără antrenor principal după eșecul categoric suferit în fața Universității Cluj, scor 1-3. Elias Charalambous, alături de Mihai Pintilii, și-au anunțat demisia de la campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 după un sezon regulat în care au ratat pentru prima dată în istoria formației accederea în play-off.

Gigi Becali a rămas fără o variantă de antrenor. Mutu nu vine la FCSB

În contextul deciziei luate de cei doi antrenori ai FCSB-ului, Becali a declarat că ar vrea să îl aducă pe Mirel Rădoi la echipă, în timp ce Dumitru Dragomir l-a sfătuit să aleagă între finul său și Adrian Mutu. Cel din urmă chiar a fost prezent în cadrul unei emisiuni duminică după-amiază și a primit următoarea întrebare: “Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?“.

“Briliantul” a dat un răspuns categoric și a transmis că nu ia în considerare să vină la formația roș-albastră: “Îi răspund, dar nu merg!“, potrivit sport.ro. Alegerea făcută de Mutu nu e neapărat una surprinzătoare, în condițiile în care a mai spus și în trecut că nu ar veni la echipa roș-albastră din cauza modului în care Gigi Becali controlează clubul.

Peste câteva zile se va împlini un an întreg de când Adrian Mutu nu a mai fost pe banca tehnică a unei echipe. Ultimul club pregătit a fost Petrolul, la cârma căruia a stat între luna decembrie a anului 2024 și martie 2025, perioadă în care a adunat 10 meciuri.