Adrian Mutu, sfat pentru Gigi Becali, după ce a auzit de oferta de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea - Antena Sport

Adrian Mutu, în cantonament cu Petrolul - Profimedia Adrian Mutu a preluat oficial banca tehnică de la Petrolul şi a oferit prima conferința de presă din postura de antrenor al „lupilor galbeni". „Briliantul" va debuta oficial ca antenor în prima partidă din 2025, în deplasare cu Oţelul Galaţi. În conferința de presă premergătoare duelului Oţelul – Petrolul, Adrian Mutu a venit cu un sfat pentru Gigi Becali, în ceea ce privește piața transferurilor. Ce sfat i-a transmis Adrian Mutu lui Gigi Becali după ce a auzit oferta pentru Bîrligea „Briliantul" a comentat oferta pe care Gigi Becali a anunțat că a primit-o pentru Daniel Bîrligea. FCSB a primit o ofertă de la o echipă arabă în valoare de 10 milioane de euro pentru atacantul în vârstă de 24 de ani. Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor a declarat că vrea 25 de milioane de euro. În contract, Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Adrian Mutu a ținut să-l laude pe patronul FCSB-ului pentru atitudinea sa. Antrenorul „găzarilor" este de părere că românii își vând prea ieftin jucătorii valoroși. „Am văzut că Gigi Becali cere 25 de milioane de euro. Şi face bine, pentru că noi, românii, vindem prea ieftin. Aşa că, dacă ar avea o ofertă de 25 de milioane de euro, i-aş da un sfat lui Gigi Becali să-l vândă pe suma asta", a declarat Adrian Mutu, în conferinţa de presă premergătoare duelului cu Oţelul.

Daniel Bîrligea a fost transferat la începutul sezonului de FCSB, de la CFR Cluj. Gigi Becali a plătit suma de două milioane de euro în schimbul atacantului de 24 de ani, cotat la suma de 3,8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Adrian Mutu a dat cărţile pe faţă, înainte de debutul la Petrolul

Mutu susţine că nu a venit pentru bani la echipă şi speră că nu vor mai exista plecări, astfel ca Petrolul să aibă şanse reale de a prinde play-off-ul din acest sezon.

„Am un respect deosebit pentru oraş, pentru suporteri, pentru toţi care fac parte din ce înseamnă Petrolul. Le mulţumesc pentru primirea pe care am avut-o atunci, de toată dragostea de care am avut şi am în continuare parte.

