Adrian Păun nu renunță la play-off: „Nu depinde numai de noi. Nu am cum să nu mă gândesc” - Antena Sport

Adrian Păun nu renunță la play-off: „Nu depinde numai de noi. Nu am cum să nu mă gândesc”

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 20:14

Jucătorii de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în primul meci de campionat din anul 2026, reușind să învingă Oțelul Galați cu scorul de 1-0. Unicul gol al disputei a fost marcat de Adrian Păun, în minutul 3.

Deși au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27, gălățenii au controlat disputa în repriza a doua și a irosit mari ocazii de a marca în poarta apărată de Vâlceanu.

CFR Cluj, victorie mare

Emoții mari pentru CFR Cluj, la disputa de pe teren propriu cu Oțelul Galați. Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus greu în duelul contra „elevilor” lui Laszlo Balint, după un joc destul de echilibrat.

Chiar dacă oaspeții au rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Conrado, gălățenii au fost aproape de a înscrie în repetate rânduri. După fluierul final, Adrian Păun a vorbit despre condițiile de joc, dar și despre șansele la play-off.

„Am răcit, am avut o mică răceală. La ora meciului am fost bine, astea sunt condițiile, nu avem ce să facem. Nu trebuie să găsim alibiuri, au jucat și ei pe același teren, chiar dacă s-au adaptat mai bine decât noi. Nu depinde numai de noi, nu am cum să nu mă gândesc la play-off, chiar nu am cum.

Este foarte greu, dar atâta timp cât sunt șanse matematice, vom lupta și vom da totul să nu avem regrete. Cred că am avut un rol important, chiar dacă nu am jucat titular mereu. Când antrenorul a avut nevoie, am fost la dispoziția echipei, primează echipa. CFR este echipa care m-a crescut”, a spus Adrian Păun.

Octavian Vâlceanu: „Concurența este benefică”

„Am avut un meci greu, pe un teren complicat. Ne bucurăm pentru cele trei puncte, sunt foarte importante. Terenul a fost înghețat, când picai nu era foarte plăcut. Eu am avut o discuție cu conducerea, când sunt aici îmi fac treaba, cât voi fi în primul 11, la fel. Concurența este benefică.

De o perioadă lungă pare complicat play-off-ul, dar rezultatele te țin în joc. Sperăm la play-off, în continuare. Știam că Oțelul are o echipă bună, pe acest teren oricum se anulează mult faptul că am avut un om în plus. Am avut ceva probleme de lot, cine intră trebuie să își facă treaba”, a declarat Vâlceanu, potrivit digisport.ro.

