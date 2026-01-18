Adrian Păun nu renunță la play-off: „Nu depinde numai de noi. Nu am cum să nu mă gândesc” - Antena Sport

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în primul meci de campionat din anul 2026, reușind să învingă Oțelul Galați cu scorul de 1-0. Unicul gol al disputei a fost marcat de Adrian Păun, în minutul 3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27, gălățenii au controlat disputa în repriza a doua și a irosit mari ocazii de a marca în poarta apărată de Vâlceanu.

CFR Cluj, victorie mare

Emoții mari pentru CFR Cluj, la disputa de pe teren propriu cu Oțelul Galați. Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus greu în duelul contra „elevilor” lui Laszlo Balint, după un joc destul de echilibrat.

Chiar dacă oaspeții au rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Conrado, gălățenii au fost aproape de a înscrie în repetate rânduri. După fluierul final, Adrian Păun a vorbit despre condițiile de joc, dar și despre șansele la play-off.

„Am răcit, am avut o mică răceală. La ora meciului am fost bine, astea sunt condițiile, nu avem ce să facem. Nu trebuie să găsim alibiuri, au jucat și ei pe același teren, chiar dacă s-au adaptat mai bine decât noi. Nu depinde numai de noi, nu am cum să nu mă gândesc la play-off, chiar nu am cum.