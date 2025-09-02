Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali - Antena Sport

Universitatea Craiova a rezolvat transferul lui Adrian Rus, după ce fundașul central a fost ignorat de Gigi Becali din cauza unui comision cerut de impresarul jucătorului. La scurt timp după anunțul mutării, Mihai Rotaru a venit cu o primă reacție și a dat peste cap declarațiile omologului său de la FCSB, infirmând prezența vreunei sume în contract către agentul jucătorului.

Adrian Rus va ajunge pentru a doua oară în Liga 1, după ce a mai evoluat la Sepsi Sfântu Gheorghe între 2018 și 2019.

Mihai Rotaru: “Nu s-a pus problema de deturnare”

Adrian Rus va ajunge în cele din urmă la o echipă de play-off, însă nu la FCSB, ci la Universitatea Craiova. Oltenii au profitat de refuzul pe care i l-a dat Gigi Becali fotbalistului și au obținut semnătura sa.

După remiza dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei a spus că și-l dorește pe fundașul central, însă discuțiile cu impresarul său l-au făcut să anuleze orice discuție. În urmă cu puțin timp, Mihai Rotaru a vorbit despre cea mai nouă afacere și a infirmat declarația lui Becali legată de comisionul agentului.

În plus, patronul oltenilor a menționat că fundașul de la Pisa a fost o “țintă” pentru club de mai bine de două săptămâni, astfel că nu se poate pune problema de o deturnare a mutării dorite și de FCSB.