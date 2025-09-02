Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali

Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 13:01

Comentarii
Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali

Mihai Rotaru - Adrian Rus / Colaj Antena Sport + Hepta

Universitatea Craiova a rezolvat transferul lui Adrian Rus, după ce fundașul central a fost ignorat de Gigi Becali din cauza unui comision cerut de impresarul jucătorului. La scurt timp după anunțul mutării, Mihai Rotaru a venit cu o primă reacție și a dat peste cap declarațiile omologului său de la FCSB, infirmând prezența vreunei sume în contract către agentul jucătorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Rus va ajunge pentru a doua oară în Liga 1, după ce a mai evoluat la Sepsi Sfântu Gheorghe între 2018 și 2019.

Mihai Rotaru: “Nu s-a pus problema de deturnare”

Adrian Rus va ajunge în cele din urmă la o echipă de play-off, însă nu la FCSB, ci la Universitatea Craiova. Oltenii au profitat de refuzul pe care i l-a dat Gigi Becali fotbalistului și au obținut semnătura sa.

După remiza dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei a spus că și-l dorește pe fundașul central, însă discuțiile cu impresarul său l-au făcut să anuleze orice discuție. În urmă cu puțin timp, Mihai Rotaru a vorbit despre cea mai nouă afacere și a infirmat declarația lui Becali legată de comisionul agentului.

În plus, patronul oltenilor a menționat că fundașul de la Pisa a fost o “țintă” pentru club de mai bine de două săptămâni, astfel că nu se poate pune problema de o deturnare a mutării dorite și de FCSB.

Reclamă
Reclamă

Discuțiile cu Rus sunt de mai bine de două săptămâni, doar ca am fost nevoiți să așteptăm până ce jucătorul și-a rezolvat problemele cu Pisa.

Universitatea Craiova nu a plătit niciun comision vreunui impresar pentru ca Rus nu a venit cu vreunul! Nu s-a pus niciodată problema de a fi deturnat de alte echipe“, a declarat Mihai Rotaru, potrivit gsp.ro.

Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabePrognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
Observator
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
14:53
Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit
14:05
Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: “Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam”
13:57
Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât”
13:48
Noutăţile din sport ale lunii septembrie, în AntenaPLAY
13:20
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”
13:13
Ștefan Baiaram, interviu după prima convocare la națională. Ce a spus despre șansele la World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 3 Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă 4 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 5 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 6 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”