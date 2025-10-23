Adrian Şut, reacţie surprinzătoare după FCSB - Bologna 1-2: "Dacă am juca aşa în campionat, am fi greu de oprit" - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare în zona mixtă după FCSB – Bologna 1-2. Şut a fost de părere că FCSB a avut destule momente bune.

Criticat de Gigi Becali, Adrian Şut a transmis că se va pregăti în continuare cât de bine va putea şi, atunci când se va apela la el, va da totul.

Adrian Şut: “Dacă se va considera că trebuie să joc, voi juca”

“Am făcut o greşeală personală, foarte mare, care nu îşi avea rostul. Nu trebuia să fac acest lucru. Îmi cer scuze fanilor, colegilor şi staff-ului pentru greşeala pe care am făcut-o. Dacă nu era acea greşeală, rezultatul putea fi altul.

Mă voi pregăti, voi da tot ce am mai bun şi dacă se va considera că trebuie să joc, voi juca.

Nu pot să vă spun care este cauza. Şi noi o căutăm şi suntem dezamăgiţi de rezultatele avute. Trebuie doar să muncim şi, sper eu, să vină şi rezultatele.