Adrian Şut, reacţie surprinzătoare după FCSB - Bologna 1-2: "Dacă am juca aşa în campionat, am fi greu de oprit" - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare în zona mixtă după FCSB – Bologna 1-2. Şut a fost de părere că FCSB a avut destule momente bune.
Criticat de Gigi Becali, Adrian Şut a transmis că se va pregăti în continuare cât de bine va putea şi, atunci când se va apela la el, va da totul.
Adrian Şut: “Dacă se va considera că trebuie să joc, voi juca”
“Am făcut o greşeală personală, foarte mare, care nu îşi avea rostul. Nu trebuia să fac acest lucru. Îmi cer scuze fanilor, colegilor şi staff-ului pentru greşeala pe care am făcut-o. Dacă nu era acea greşeală, rezultatul putea fi altul.
Mă voi pregăti, voi da tot ce am mai bun şi dacă se va considera că trebuie să joc, voi juca.
Nu pot să vă spun care este cauza. Şi noi o căutăm şi suntem dezamăgiţi de rezultatele avute. Trebuie doar să muncim şi, sper eu, să vină şi rezultatele.
Noi încercăm, ne antrenăm, cred eu, destul de bine. Încercăm să jucăm fiecare meci la victorie. Nu pot să vă spun cauza, dacă aş putea, am încerca să schimbăm ceva ca să avem rezultate mult mai bune.
Dacă nu ai rezultate, e o apăsare pe umerii tăi. Deşi nu ar trebui să fie aşa, suntem jucători destul de maturi, ar trebui să ştim ce calităţi avem. Să avem încredere în noi şi să încercăm să câştigăm meciuri. Ne pare rău de perioada avută. Sper să ne revenim din acest meci în campionat. Cu siguranţă avem nevoie de puncte.
Cred că am avut momente destul de bune. Am arătat că atunci când suntem uniţi putem să ne luptăm de la egal la egal cu orice adversar. Dacă am juca aşa şi în campionat, ar fi greu să fim opriţi.
(n.r: despre Târnovanu) Foarte bun, ca de obicei. Îi mulţumim că meci de meci ne ajută”, a declarat Adrian Şut.
FCSB – Bologna 1-2
Echipa italiană Bologna a învins joi, în deplasare, cu 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League.
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşor, Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul. După numai trei minute, Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis, însă mingea a ajuns la Thijs Dallinga care a înscris la colţul lung. În minutul 22 Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor, iar în minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.
Elevii lui Charalambous au avut prima ocazie în minutul 37, când Skorupski a scos lovitura de cap a lui Ngezana, intervenind imediat şi la şutul lui Şut. Bucureştenii par că îşi revin, şi Thiam reia puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 Skorupski să respingă cu piciorul la şutul lui Thiam. La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări, iar nou intratul Bîrligea a înscris pentru gazde, de lângă Lucumi, în minutul 54. Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, apoi şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot Târnovanu a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A venit bara lui Orsolini, din minutul 83, însă până la final nu s-a mai înscris şi FCSB a pierdut cu 1-2. Pentru bucureşteni, care au rămas cu trei puncte în Liga Europa, urmează meciul cu FC Basel.
