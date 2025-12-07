Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Norris l-a exclus pe Piastri din "finala" pentru titlu. Declarația care poate "dinamita" garajul McLaren - Antena Sport

Home | Formula 1 | Norris l-a exclus pe Piastri din “finala” pentru titlu. Declarația care poate “dinamita” garajul McLaren

Norris l-a exclus pe Piastri din “finala” pentru titlu. Declarația care poate “dinamita” garajul McLaren

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 13:43

Comentarii
Norris l-a exclus pe Piastri din finala pentru titlu. Declarația care poate dinamita garajul McLaren

Lando Norris și Oscar Piastri, la Abu Dhabi / Profimedia

Lando Norris a oferit după calificările din Abu Dhabi o declarație care va genera cu siguranță intrigă în lumea motorsportului. Cu o zi înainte de marea “finală” pentru titlu în care sunt angrenați trei piloți, britanicul a dat de înțeles că singurul său rival în cursa de pe Yas Marina va fi Max Verstappen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă organizată după ce Max Verstappen a obținut pole-ul în Abu Dhabi, cei trei piloți angrenați în lupta la titlu, olandezul, Norris și Piastri au răspuns la câteva întrebări. Dacă cvadruplul campion mondial a venit cu o declarație extrem de degajată, britanicul de la McLaren a spus un lucru care în mod clar a fost remarcat de rivalul și colegul său din garaj.

Norrris se luptă doar cu Verstappen la titlu

Deși din punct de vedere matematic, toți cei trei piloți au șanse la titlu, Norris crede că pericolul vine doar din partea lui Verstappen. Liderul clasamentului piloților a declarat că olandezul este singurul în fața căruia ar vrea să fie, excluzându-l total din schemă pe Piastri.

Astăzi am simțit că am scos mult din mașină și nu a fost destul, deci cu siguranță că sunt dezamăgit, pentru că voiam să fiu în pole în ultima cursă a anului.

Evident, sunt în spatele singurei persoane în fața căreia vreau să fiu, e singurul motiv pentru care să fiu dezamăgit. Altminteri, am fost fericit cu tururile mele și am dat tot ce am avut mai bun“, a spus Lando Norris, potrivit marca.com.

Reclamă
Reclamă

Deși are șanse mai mici decât Verstappen la câștigarea titlului și va pleca și de pe cea mai slabă poziție dintre cei trei astăzi, Piastri are șanse matematice pentru a ridica trofeul deasupra capului. Australianul are nevoie să câștige cursa, iar Norris să nu termine între primii 5, astfel că declarația britanicului cu siguranță n-a fost cea mai inspirată.

Norris preferă să fie “vânat”, nu “vânător”

În aceeași conferință, Norris a mai fost întrebat dacă i-ar conveni ca podiumul de astăzi de la cursă să fie același cu cel care a fost în calificări. În acest caz, atunci pilotul McLaren ar cuceri primul său titlu din carieră.

Nu sunt îngrijorat dacă sunt vânătorul sau cel vânat. În mod normal, să fiu vânat e bine, pentru că așa tu ești cel cu avantaj de la început, ceea ce e bine.

Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de bradInstalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
Reclamă

Evident, aș semna pentru asta (n.r. ca podiumul de cursă să arate ca cel din calificări), dar viața nu e atât de simplă, din păcate. Trebuie să mergem mâine și plănuim cum să câștigăm cursa, fie că apelăm la ritm sau la strategie“, a precizat liderul clasamentului pe constructori.

Cursa finală din acest sezon de Formula 1, cea din Marele Premiu din Abu Dhabi, va avea loc duminică de la ora 14:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Observator
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Primul dosar penal pentru fraudă la vot, în Bucureşti
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Primul dosar penal pentru fraudă la vot, în Bucureşti
13:35
Mihai Stoica, detalii despre operaţia fără acord a lui Alibec! Atacantul, pe picior de plecare: “O să discutăm”
13:10
“Tănase are probleme foarte mari” Anunţul lui Mihai Stoica despre vedeta FCSB-ului!
12:52
Dinamo a refuzat o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Anunțul lui Andrei Nicolescu
12:33
Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele”
12:32
Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby
12:00
Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului