Norris l-a exclus pe Piastri din "finala" pentru titlu. Declarația care poate "dinamita" garajul McLaren - Antena Sport

Lando Norris a oferit după calificările din Abu Dhabi o declarație care va genera cu siguranță intrigă în lumea motorsportului. Cu o zi înainte de marea “finală” pentru titlu în care sunt angrenați trei piloți, britanicul a dat de înțeles că singurul său rival în cursa de pe Yas Marina va fi Max Verstappen.

La conferința de presă organizată după ce Max Verstappen a obținut pole-ul în Abu Dhabi, cei trei piloți angrenați în lupta la titlu, olandezul, Norris și Piastri au răspuns la câteva întrebări. Dacă cvadruplul campion mondial a venit cu o declarație extrem de degajată, britanicul de la McLaren a spus un lucru care în mod clar a fost remarcat de rivalul și colegul său din garaj.

Norrris se luptă doar cu Verstappen la titlu

Deși din punct de vedere matematic, toți cei trei piloți au șanse la titlu, Norris crede că pericolul vine doar din partea lui Verstappen. Liderul clasamentului piloților a declarat că olandezul este singurul în fața căruia ar vrea să fie, excluzându-l total din schemă pe Piastri.

“Astăzi am simțit că am scos mult din mașină și nu a fost destul, deci cu siguranță că sunt dezamăgit, pentru că voiam să fiu în pole în ultima cursă a anului.

Evident, sunt în spatele singurei persoane în fața căreia vreau să fiu, e singurul motiv pentru care să fiu dezamăgit. Altminteri, am fost fericit cu tururile mele și am dat tot ce am avut mai bun“, a spus Lando Norris, potrivit marca.com.