Norris l-a exclus pe Piastri din "finala" pentru titlu. Declarația care poate "dinamita" garajul McLaren - Antena Sport

Lando Norris a oferit după calificările din Abu Dhabi o declarație care va genera cu siguranță intrigă în lumea motorsportului. Cu o zi înainte de marea “finală” pentru titlu în care sunt angrenați trei piloți, britanicul a dat de înțeles că singurul său rival în cursa de pe Yas Marina va fi Max Verstappen.
La conferința de presă organizată după ce Max Verstappen a obținut pole-ul în Abu Dhabi, cei trei piloți angrenați în lupta la titlu, olandezul, Norris și Piastri au răspuns la câteva întrebări. Dacă cvadruplul campion mondial a venit cu o declarație extrem de degajată, britanicul de la McLaren a spus un lucru care în mod clar a fost remarcat de rivalul și colegul său din garaj.
Norrris se luptă doar cu Verstappen la titlu
Deși din punct de vedere matematic, toți cei trei piloți au șanse la titlu, Norris crede că pericolul vine doar din partea lui Verstappen. Liderul clasamentului piloților a declarat că olandezul este singurul în fața căruia ar vrea să fie, excluzându-l total din schemă pe Piastri.
“Astăzi am simțit că am scos mult din mașină și nu a fost destul, deci cu siguranță că sunt dezamăgit, pentru că voiam să fiu în pole în ultima cursă a anului.
Evident, sunt în spatele singurei persoane în fața căreia vreau să fiu, e singurul motiv pentru care să fiu dezamăgit. Altminteri, am fost fericit cu tururile mele și am dat tot ce am avut mai bun“, a spus Lando Norris, potrivit marca.com.
Deși are șanse mai mici decât Verstappen la câștigarea titlului și va pleca și de pe cea mai slabă poziție dintre cei trei astăzi, Piastri are șanse matematice pentru a ridica trofeul deasupra capului. Australianul are nevoie să câștige cursa, iar Norris să nu termine între primii 5, astfel că declarația britanicului cu siguranță n-a fost cea mai inspirată.
Norris preferă să fie “vânat”, nu “vânător”
În aceeași conferință, Norris a mai fost întrebat dacă i-ar conveni ca podiumul de astăzi de la cursă să fie același cu cel care a fost în calificări. În acest caz, atunci pilotul McLaren ar cuceri primul său titlu din carieră.
“Nu sunt îngrijorat dacă sunt vânătorul sau cel vânat. În mod normal, să fiu vânat e bine, pentru că așa tu ești cel cu avantaj de la început, ceea ce e bine.
Evident, aș semna pentru asta (n.r. ca podiumul de cursă să arate ca cel din calificări), dar viața nu e atât de simplă, din păcate. Trebuie să mergem mâine și plănuim cum să câștigăm cursa, fie că apelăm la ritm sau la strategie“, a precizat liderul clasamentului pe constructori.
Cursa finală din acest sezon de Formula 1, cea din Marele Premiu din Abu Dhabi, va avea loc duminică de la ora 14:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY.
